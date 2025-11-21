Aromas dulces y cítricos: una ruta para disfrutar de vermús artesanos y de calidad en Córdoba

El vermú está de moda. En los últimos tiempos se está recuperando la clásica tradición de tomar el vermú, junto a un buen aperitivo (la gilda para los más modernos). Pero el vermú no es vanguardia, es costumbrismo, solera y olor a barrica, si es Montilla-Moriles, mejor. Es modernidad y antigüedad entrelazadas al calor de una barra de bar. Una delicia tras un paseo por la ciudad califal.

Haciendo una batida en redes sociales, páginas webs de reseñas y en buscadores, estos son algunos de los bares y tabernas de Córdoba en los que podrás catar buenos vermús, de denominación de origen Montilla-Moriles, artesanos y de fabricación propia.

Casa Tollín y Bar Carrasquín

Comenzamos esta ruta por un rincón emblemático para los amantes del vermú. Ubicada en plena zona de la Plaza de las Tendillas, en calle Málaga 1, Taberna Casa Tollín es una parada imprescindible. En este pequeño establecimiento sirven un vermú de fabricación propia, también disponible para la venta en botellas.

Según algunas opiniones publicadas en TripAdvisor, "algo le ponen al vermú que está para morirse" y otras lo catalogan como "el mejor vermú de España".

Junto a este lugar, en el número 3, se ubica el Bar Carrasquín, del mismo propietario donde se sirve exactamente el mismo vermú.

Taberna El Barón

Situada en la centenaria Plaza de Abades, a un paso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la taberna El Barón es un punto de encuentro para vinos y tapas tradicionales. Su vermú de la casa es un clásico entre los clásicos.

Bodegas Sociedad de Plateros

Un poco distinta del clásico “bar de vermú”, las Bodegas Sociedad de Plateros de María Auxiliadora es una parada interesante para maridar vermú con buenos vinos de la tierra de bodega propia. Este histórico establecimiento triunfa con su vermú Crisol, intenso y muy balsámico, con aromas a regaliz, herbáceos, frescura, y más de fondo un toque a vainilla y aromas dulzones. Ese dulzor se lo da el alto porcentaje de Pedro Ximénez con el que está elaborado, según señala el establecimiento en su página web. La taberna también vende esta bebida a granel y en botellas, en su despacho y también on line.

Dos clientes toman un vermú en Bodegas Sociedad de Plateros de María Auxiliadora. / Manuel Murillo

Taberna La Montillana

En el centro de Córdoba, esta taberna de tres plantas combina cocina típica cordobesa con una carta de vinos de la D.O. Montilla-Moriles. Ideal para hacer una pausa, tomar el vermú y acompañarlo de una tapa en un ambiente más tradicional. Ofrecen diez tipos de vermús elaborados en Córdoba.

Bodega Guzmán

En Calle Judíos 7, en pleno centro histórico, Bodega Guzmán es "una auténtica joya para los amantes del vermú y del vino fino", según sus propios clientes. En un ambiente taurino, podrás maridar el vermú con tapas tradicionales a buen precio.

El Pórtico de San Lorenzo

Para cerrar la ruta, esta taberna ubicada en la Plaza de San Lorenzo combina tradición y modernidad. Los vinos de la tierra que también utilizan para cocinar son su buque insignia. Según la crítica, ofrece un vermú de Montilla-Moriles "lleno de personalidad", perfecto para combinar con clásicas tapas del lugar como las papas aliñás o una buena mazamorra.