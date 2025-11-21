Alfonso Ruiz, oftalmólogo en Hospital Arruzafa: "Las revisiones oculares deben llevarse a cabo desde la edad infantil hasta la adulta"
A partir de los cuarenta años, las revisiones con periodicidad ayudan a identificar el inicio de enfermedades como el glaucoma o la presbicia
DC Digital
¿Cuándo es preciso una revisión oftalmológica?
El oftalmológico Alfonso Ruiz, del Hospital Arruzafa, explica cuándo deben llevarse a cabo revisiones oculares. Según detalla, conviene tener presente que las revisiones oculares deben llevarse a cabo desde la edad infantil hasta la adulta. Al comienzo de la vida, porque permite detectar problemas de desarrollo visual en edades intermedias y adultas, porque ayudan a controlar posibles enfermedades con posibilidad de desarrollo, algunas con consecuencias irreversibles.
Patología común
Existe alteraciones visuales comunes a la evolución humana. En este sentido, a partir de los cuarenta años, las revisiones con periodicidad ayudan a identificar el inicio de enfermedades como el glaucoma o la presbicia.
Edad adulta
A partir de los 60, se vuelven clave para controlar la aparición de cataratas o degeneraciones maculares asociadas a la edad (DMAE).
¿En qué consiste una consulta oftalmológica?
Una revisión ocular es un proceso sencillo, indoloro y no invasivo. En la consulta, el oftalmólogo explora la agudeza visual del paciente, el estado de la retina, la presión intraocular y otras estructuras del ojo que posibilitan ofrecer un diagnóstico completo y personalizado.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad