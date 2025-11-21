Alfonso Ruiz, oftalmólogo en Hospital Arruzafa: "Las revisiones oculares deben llevarse a cabo desde la edad infantil hasta la adulta"

¿Cuándo es preciso una revisión oftalmológica?

El oftalmológico Alfonso Ruiz, del Hospital Arruzafa, explica cuándo deben llevarse a cabo revisiones oculares. Según detalla, conviene tener presente que las revisiones oculares deben llevarse a cabo desde la edad infantil hasta la adulta. Al comienzo de la vida, porque permite detectar problemas de desarrollo visual en edades intermedias y adultas, porque ayudan a controlar posibles enfermedades con posibilidad de desarrollo, algunas con consecuencias irreversibles.

Patología común

Existe alteraciones visuales comunes a la evolución humana. En este sentido, a partir de los cuarenta años, las revisiones con periodicidad ayudan a identificar el inicio de enfermedades como el glaucoma o la presbicia.

Las revisiones deben realizarse desde la edad infantil. / Hospital Arruzafa

Edad adulta

A partir de los 60, se vuelven clave para controlar la aparición de cataratas o degeneraciones maculares asociadas a la edad (DMAE).

¿En qué consiste una consulta oftalmológica?

Una revisión ocular es un proceso sencillo, indoloro y no invasivo. En la consulta, el oftalmólogo explora la agudeza visual del paciente, el estado de la retina, la presión intraocular y otras estructuras del ojo que posibilitan ofrecer un diagnóstico completo y personalizado.