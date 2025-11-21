Las agencias de viajes andaluzas entregan sus premios anuales en Córdoba

El Centro de Visitantes de Córdoba acogió la noche del jueves la cuarta edición de los Premios de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, colectivo que aglutina a unas 200 empresas del sector en la región, que reconoció el esfuerzo que día a día realizan colectivos, empresas, instituciones y medios de comunicación en el desarrollo de estas empresas, que en Córdoba son una veintena de asociadas. Tras la intervención de Luis Arroyo, presidente de dicha federación, y Antonio Caño, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, quienes dieron la bienvenida, tomó la palabra la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda Aguilar, quien resaltó la importancia de las agencias de viajes en los resultados de las visitas y las ofertas turísticas a Andalucía.

Acto seguido tuvo lugar la entrega de premios, siendo reconocidas Viajes Aquasur (trayectoria), Oleoticket (receptivo 2025), el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas de Los Pedroches (institución), Luxotur (proveedor), el programa Gente Viajera de Onda Cero (medio de comunicación) y Marruecos (destino internacional favorito).

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, felicitó a los galardonados y dijo que “el turismo nos hace más tolerantes y nos hace ver distinta la vida”. También agradeció el esfuerzo y el trabajo de los que levantan la persiana cada día, “profesionales que respiran talento, esfuerzo, mucho trabajo y la capacidad de adaptación a los tiempos”.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, resaltó “la magnífica labor que realizan las agencias de viajes y el magnífico impacto que tienen en el desarrollo económico y el empleo”. El acto contó con varias actuaciones del guitarrista Niño Seve y estuvo conducido por el periodista de Canal Sur Noticias Álvaro Moreno.