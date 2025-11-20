Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zonas verdes

Vandalizan varios bancos del parque Princesa de Asturias menos de 24 horas después de su inauguración

Las pintadas se han realizado con spray rojo y tienen autor desconocido

A. J. González

Este jueves han aparecido pintadas en varios bancos del parque Princesa de Asturias de Córdoba, menos de 24 horas después de su inauguración.

Las pintadas, realizadas con spray rojo sobre dos de los bancos situados en uno de los laterales del recinto, no tienen autor reconocido ni incluyen ningún mensaje concreto.

Uno de los bancos vandalizados.

Uno de los bancos vandalizados. / A. J. GONZÁLEZ

El también llamado parque del Canal pasó a formar desde ayer una de las tres áreas que integran el Anillo Verde de Córdoba, que suma 24 hectáreas de zonas de esparcimiento. Este nuevo espacio, que ha supuesto una inversión de 4,9 millones de euros, ofrece espacios deportivos para todas las edades, áreas de juego infantil, arbolado y un estanque con agua.

TEMAS

