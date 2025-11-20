Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ministro de Agricultura, Luis Planas, reflexiona sobre las prioridades de su cartera, los loteros de Córdoba elevan sus propuestas ante un nuevo sorteo de Lotería de Navidad y los plazos de la próxima licitación de la BLET, entre los principales titulares de este jueves

Lotería de Navidad en una Administración de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA habla este jueves con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre las prioridades de su cartera entre las que se encuentran, entre otras, negociar la nueva PAC, las tensiones por la comercialización del ibérico o la gripe aviar. De otro lado, ante la cercanía de la Lotería de Navidad, los loteros cordobeses elevan sus propuestas para mejorar el sorteo, y de la gira nacional proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) recala en Oviedo, donde Defensa ha avanzado que espera que la próxima fase de licitación de la BLET de Córdoba sea aprobada en Consejo de Ministros la semana que viene.

Además, destacamos estas otras noticias:

El frío avanza terreno en Córdoba con la lluvia en el horizonte

Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior

Aquí tienes el adelanto informativo de hoy con las noticias destacadas en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 20 de noviembre del 2025

Planes para disfrutar del fin de semana en Córdoba: luces de Navidad, música y mucho más

Premios, comisiones y precio del décimo: las administraciones de lotería de Córdoba plantean cambios en el Sorteo de Navidad

Los cordobeses gastarán 68 euros de media en 'el Gordo' de esta Navidad

Luis Planas: "El impacto de la gripe aviar es limitado: las medidas adoptadas, hoy por hoy, son suficientes"

