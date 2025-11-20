Aquí tienes el adelanto informativo de hoy con las noticias destacadas en Córdoba

Diario CÓRDOBA habla este jueves con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre las prioridades de su cartera entre las que se encuentran, entre otras, negociar la nueva PAC, las tensiones por la comercialización del ibérico o la gripe aviar. De otro lado, ante la cercanía de la Lotería de Navidad, los loteros cordobeses elevan sus propuestas para mejorar el sorteo, y de la gira nacional proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) recala en Oviedo, donde Defensa ha avanzado que espera que la próxima fase de licitación de la BLET de Córdoba sea aprobada en Consejo de Ministros la semana que viene.

