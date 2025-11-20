Aquí tienes el adelanto informativo de hoy con las noticias destacadas en Córdoba

Boletín informativo
El ministro de Agricultura, Luis Planas, reflexiona sobre las prioridades de su cartera, los loteros de Córdoba elevan sus propuestas ante un nuevo sorteo de Lotería de Navidad y los plazos de la próxima licitación de la BLET, entre los principales titulares de este jueves
Diario CÓRDOBA habla este jueves con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre las prioridades de su cartera entre las que se encuentran, entre otras, negociar la nueva PAC, las tensiones por la comercialización del ibérico o la gripe aviar. De otro lado, ante la cercanía de la Lotería de Navidad, los loteros cordobeses elevan sus propuestas para mejorar el sorteo, y de la gira nacional proyecto tecnológico de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) recala en Oviedo, donde Defensa ha avanzado que espera que la próxima fase de licitación de la BLET de Córdoba sea aprobada en Consejo de Ministros la semana que viene.
- Luis Planas: "El impacto de la gripe aviar es limitado: las medidas adoptadas, hoy por hoy, son suficientes"
- Premios, comisiones y precio del décimo: las administraciones de lotería de Córdoba plantean cambios en el Sorteo de Navidad
- Defensa espera que la próxima fase de licitación de la BLET sea aprobada en Consejo de Ministros la semana que viene
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
- Córdoba ya dispone de las 24 hectáreas al completo del parque del Canal
- La Policía Local contará con agentes específicos para el control de veladores
Provincia
Sucesos
- Guardia Civil y Policía Nacional desarticulan la banda de aluniceros que robó 30 jamones en una tienda de Lucena
- Varios detenidos en una operación policial contra la droga en el Sector Sur de Córdoba
Campo
- Medio centenar de países productores se reúnen en Córdoba para dar un nuevo impulso mundial al aceite de oliva
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
España
- Cerdán, al salir de prisión: "Confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia"
- Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y multa de 3,7 millones por la trama de mascarillas en Transportes
Cultura
- Edgar Burgos: "Creo que 'Golpes', el debut como director de Rafael Cobos, será el título fuerte de esta edición
Córdoba CF
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad