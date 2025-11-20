Esta es la tarjeta para que los niños de Córdoba viajen gratis en Aucorsa que expira a finales de año

Queda poco más de un mes para que las familias de Córdoba continúen disfrutando de la tarjeta de Aucorsa que permite a los niños viajar gratis en sus autobuses. ¿Todavía no la conoces? Se trata de un abono gratuito, dirigido a los menores con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años incluidos, que se extinguirá cuando finalice 2025.

La tarjeta infantil de Autobuses de Córdoba fue impulsada el pasado mes de julio. Es financiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dentro de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 1/2025, por el que el Gobierno de España aprobó medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

Según informa la empresa municipal en su página web, esta tarjeta es gratuita, aunque tiene un gasto de tramitación de 10 euros. Puede solicitarse en las oficinas de atención al cliente de Aucorsa ubicadas en la plaza de Colón y, para ello, solo hay que cumplimentar el formulario de solicitud de la tarjeta o el formulario online.

Es un documento personalizado, ya que incluye el nombre y una fotografía, "por lo que es personal e intransferible", recuerda la empresa municipal. En caso de pérdida o robo, hay que comunicarlo a Aucorsa llamando al número de teléfono de atención al cliente (900 859 876), enviando un correo electrónico a la dirección aucorsa@aucorsa.es o acudiendo a la oficina de atención al cliente.

Cuando la empresa realice las comprobaciones necesarias, emitirá un duplicado de la tarjeta perdida. Podrá recogerse en un plazo máximo de siete días desde la notificación de la pérdida o el robo, pero el usuario deberá abonar 3,50 euros como gasto de tramitación. De nuevo, para solicitar el duplicado tendrá que cumplimentar el formulario de solicitud de tarjeta y presentarlo en la oficina de atención al cliente o cumplimentar el formulario online.

Toda una oportunidad para disfrutar del transporte público en una ciudad accesible como Córdoba. De hecho, cabe recordar que en poco más de una semana desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de julio, Aucorsa ya había gestionado medio centenar de solicitudes. Su validez expira el próximo 31 de diciembre de 2025.