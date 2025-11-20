Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE anuncia que "intentará frenar" las subvenciones a los festivales Córdoba Live y Califa Fest

El IMAE pretende dar 300.000 euros a la organización de cada una de estas citas y Hurtado recuerda que no dejan de ser "negocios lucrativos"

Público asistente al concierto de Manuel Carrasco dentro del festival Córdoba Live.

Público asistente al concierto de Manuel Carrasco dentro del festival Córdoba Live. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que intentará frenar la concesión de 600.000 euros de subvención del IMAE a los festivales Córdoba Live y Califas Fest, según ha adelantado hoy el portavoz socialista, Antonio Hurtado, que ha dicho que se trata de evitar que "el IMAE malgaste el dinero público y no se concedan dos subvenciones de 300.000 euros cada una".

Hurtado ha informado de la presentación de las reclamaciones al expediente de modificación de créditos y al de incorporación de estas dos subvenciones al plan estratégico de subvenciones del IMAE para 2025, aprobados en el último pleno ordinario. Estos acuerdos, ha recordado Hurtado, permitirían la concesión de 600.000 euros en dos subvenciones a las Agrupaciones de Interés Económico Gira Eléctrica AIE y Mainake Music AIE para la celebración de los dos citados festivales.

Hurtado, que ha hecho referencia al informe "desfavorable" de la Intervención de Fondos, ha dicho que "la cuantía de las dos subvenciones obedece a que 300.000 euros es el máximo de ayudas permitidas por la UE a una empresa sin que se hayan tenido en cuenta los gastos reales de estos eventos musicales, que se podrían conocer, puesto que ya se han celebrado".

Cordoba Los califas Fest Marta Santos

Público asistente al concierto de Marta Santos en la plaza de toros, organizado dentro del Califa Fest. / VÍCTOR CASTRO

"No responden al interés público"

También considera que estas subvenciones "no responden al interés público y cultural, sino que son negocios lucrativos que se financian con los precios que se cobran en la entrada, como cualquier evento musical". Para Hurtado, la programación del IMAE "es la que responde a un interés público y cultural y este dinero se debería destinar a mejorar su programación".

El portavoz socialista ha incidido en que en estas dos subvenciones "no se le han supuesto condicionantes algunos a los promotores, porque ya se han celebrado y se ha cobrado el precio establecido, sin que haya supuesto la aminoración en el precio de las entradas". Por eso, ha insistido en que "no está justificado que se evite el procedimiento de concurrencia competitiva y sean subvenciones directas, además de que en el mes de abril se trató de formalizar un contrato de patrocinio para el mismo fin y se informó negativamente por el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local".

Córdoba Presidentación Los Califas Fest

Imagen de archivo de la presentación del Califa Fest. / VÍCTOR CASTRO

"Son siempre las mismas empresas"

Para Hurtado, "son siempre las mismas empresas lucrativas las que reciben las subvenciones para los eventos musicales y algunas ellas tienen el mismo domicilio fiscal y la misma persona de administrador único".

"El gobierno de Bellido trata de vestir el santo con la aprobación de estos dos expedientes, puesto que los eventos están realizados y no cuentan ni con propuesta técnica, ni valoración que se les requiere", ha detallado, al tiempo que propone que este dinero vaya a mejorar la programación del IMAE, a financiar el organismo con medios materiales y humanos y a "dar prestigio" a eventos que "lo van perdiendo", como el Festival de la Guitarra o la programación propia de flamenco, danza y música.

TEMAS

