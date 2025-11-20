Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Palacio de Congresos

Los órganos de control externo debaten en Córdoba sobre la necesidad de incorporar la IA al sector

Al encuentro acuden más de 300 profesionales del sector que también buscarán nuevas formas de cooperación y mejora de las políticas públicas

Inauguración de los Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo.

Inauguración de los Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge desde hoy y hasta mañana viernes los décimo sextos Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo (OCEX). En este foro, más de 300 profesionales de todo el país debaten sobre el presente y futuro del sector, la incorporación de la inteligencia artificial y su papel en la fiscalización para mejorar la transparencia y la gestión pública.

La inauguración ha contado con la presencia de Pedro Pacheco, presidente de la Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos (Asocex), que reúne a los trece organismos autonómicos. En su intervención ha destacado el papel de este tipo de encuentros, que “se han consolidado como espacio de referencia en el sector”. También ha insistido en la necesidad de incorporar la IA para dar “una respuesta rápida y adelantada”, especialmente en un marco presupuestario y de políticas públicas que “requiere una preparación y evolución constante”.

Público asistente al acto en el Palacio de Congresos.

Público asistente al acto en el Palacio de Congresos. / A. J. González

Posteriormente, ha tomado la palabra la vicepresidenta del Tribunal de Cuentas, Lola Genaro, quien ha recalcado la “visión compartida” del sector en pro de una “gestión eficiente de los recursos, una rendición de cuentas eficaz y transparencia”. Al igual que Pacheco, Genaro ha hecho hincapié en la necesidad de “evolucionar” sin perder “el rigor técnico” ni la “independencia”. Para ella, esta cita es relevante puesto que, para lograr dichos objetivos, “es fundamental la cooperación”. A su juicio, los tres pilares del sector son precisamente la cooperación entre todos los órganos, la modernización y la utilidad social. “Somos aliados de un buen gobierno”, ha recalcado.

Por último, ha intervenido el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha incidido en la relevancia de un órgano externo que "fiscalice los recursos públicos”. De esta manera, un correcto funcionamiento del mismo ayuda a que “las políticas públicas sean lo más eficaces posibles”. También ha señalado que este debe entenderse “como un instrumento y no un fin”. Entre los retos pendientes, el representante autonómico ha añadido el de la digitalización: “Si no, nos quedamos en el ostracismo”, ha sentenciado.

TEMAS

