Sucesos
Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
La tragedia ha causado una gran conmoción entre los vecinos y el Ayuntamiento decreta dos días de luto oficial
Consternación en Fuente Palmera tras el fallecimiento de una niña de un año y medio en la tarde de este jueves a consecuencia de la caída de un muro en la azotea del edificio donde reside la familia, en la calle La Carlota del municipio colono.
Sobre las 17.15 horas, el servicio de emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de la caída de escombros procedentes del derrumbe de un muro en la azotea de un edificio, por lo que procedió a dar el aviso a los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento de la pequeña en el mismo lugar del suceso.
Investigación
Hasta la vivienda se han desplazado también la Policía Local y efectivos del parque de bomberos de La Carlota, así como la Guardia Civil, que instruye diligencias y ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del suceso.
La tragedia ha provocado una enorme conmoción en la localidad. La menor era hija y nieta de una conocida familia de empresarios del comercio local.
El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte de la niña y traslada su "pésame y todo el ánimo a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles".
Ante esta dolorosa circunstancia, y como muestra del dolor y respeto de todo el pueblo, se han decretado dos días de luto oficial durante los días 21 y 22 de noviembre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y los actos y actividades municipales previstas han sido suspendidos.
