Una investigación policial iniciada en Córdoba desmantela una banda de estafadores de Nápoles

Una investigación iniciada por la Policía Nacional de Córdoba ha permitido desarticular una banda criminal procedente de Nápoles, en Italia, especializada en estafas con teléfonos móviles y relojes inteligentes falsificados, además de robos violentos. Según informa la propia Policía en una nota de prensa, la actuación ha sido desarrollada en el marco de la Operación Góndola por la Brigada de Policía Judicial de Córdoba en colaboración con la de Sevilla, y ha concluido con la detención de tres personas.

La investigación se inició tras una denuncia puesta en Córdoba por la venta fraudulenta de un teléfono de alta gama y un reloj inteligente falsificados, por 500 euros. Los primeros pasos de la Policía llevaron a los agentes a identificar a uno de los presuntos autores, de origen napolitano. Con el avance de las pesquisas, los investigadores constataron que había más implicados, al menos otras dos personas, que operaban en distintos puntos de España

El modus operandi era siempre el mismo. Los detenidos seleccionaban a sus víctimas en áreas de servicio y polígonos industriales, haciéndose pasar por repartidores de empresas de paquetería. Con la excusa de no haber podido entregar un pedido, ofrecían un pack compuesto por un teléfono y un reloj de alta gama a un precio muy inferior al de mercado.

Cuando las víctimas descubrían que se trataba de réplicas, los autores recurrían a la intimidación con armas de fuego para consumar el robo. Tras permanecer un tiempo en España, regresaban a Italia, acumulando más de 32 hechos bajo investigación y diversas reclamaciones judiciales.

Arrestados cuando intentaban volver a Italia

La operación culminó en Sevilla, cuando los tres sospechosos se preparaban para regresar a Italia, su país de origen. La Policía localizó el vehículo del grupo en una empresa de alquiler de coches. Los tres miembros del grupo de estafadores fueron detenidos por delitos de robo con violencia e intimidación, estafa, reclamación judicial y pertenencia a grupo criminal.

Tras pasar a disposición judicial, uno de los arrestados ya ha ingresado en prisión, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos.

En el operativo se recuperaron casi 8.000 euros, además de un teléfono y un reloj falsificados. La investigación ha permitido esclarecer delitos cometidos en Córdoba y en Motril (Granada).