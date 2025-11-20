Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 20 de noviembre del 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Actuación de Rocío Márquez

Actuación de Rocío Márquez / CÓRDOBA

Espectáculo

Actuación de Rocío Márquez

Himno vertical, espectáculo de Rocío Márquez en el XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco, acompañada por Pedro Rojas, guitarras clásica y eléctrica; Fran Torres, dramaturgia y escena; Benito Jiménez, diseño e iluminación y Javier Mora, espacio sonoro. Localidades: de 17.00 a 21 euros.

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.00 horas.

Manos Unidas

III Gala lírica solidaria

Gala lírica solidaria con la participación de María Gracia Romero, Juana Castillo, Lucía Tavira, Antonio López Serrano, Antonio Vázquez y la Asociación Antiguos Tunos Universitarios de Córdoba . Donativo: 10 euros.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.

Alfonso XIII, 14.

20.00 horas.

Música

Concierto Repion & Mike Sun

Repion & Mike Sun, concierto en directo en Hangar.

CÓRDOBA. Sala Hangar.

Avda. de la Libertad, 2.

20.30 horas.

El café de los jueves

Charla ‘¿Alguna vez has pensado en realizar un voluntariado?’

María Pineda, coordinadora de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, informará sobre la misión de la plataforma, que es hacer visible la acción voluntaria en nuestra provincia. Entrada libre.

CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Poniente Sur.

Junto a la plaza de toros.

18.00 horas.

Charla '¿Alguna vez has pensado en realizar un voluntariado?'

Charla ‘¿Alguna vez has pensado en realizar un voluntariado?’ / CÓRDOBA

La imagen del sur

‘Geografías humanas: resistencias y alternativas’

Se proyectará: Línea de flotación, ¡Acuerdo humanitario ya!, La impostora, Soultame, Fear not fear itself y Marlene. Con la presencia de José Antonio Gutiérrez.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella.

De 19.00 a 21.00 horas.

Real academia

Sesión Pública

Tendrán lugar las intervenciones de Antonio Colinas Lobato, con Córdoba, crónica de una iniciación; y Manuel Villegas Ruiz, con Osio, de ermitaño a obispo..

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella.

De 19.00 a 21.00 horas.

Festival de Piano

Actuación de Zitong Wang

La pianista china ofrecerá un monográfico de Chopin, interpretando Nocturno nº 4 en fa mayor, op. 15 nº 1; 3 Mazurcas, op. 50; Andante spianato y Gran Polonesa Brillante en mi bemol mayor, op. 22; Sonata para piano nº 2 en si bemol menor, op. 35 y Scherzo nº 1 en si menor, op. 20. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’.

Ángel de Saavedra.

20.00 horas.

Espectáculo

Festival internacional de títeres y objetos

La compañía A la sombrita, pone en escena Los títeres de Caperucita Roja, teatro de guante tradicional dirigido al público familiar, a las 17.00, en la plaza Antonio Machado.

PALMA DEL RÍO. Plaza Antonio Machado.

17.00 horas.

Salón Libro Infantil y Juvenil

Nueva jornada de actividades

El Salón del Libro Infantil y Juvenil ofrecerá para público familiar la función de teatro de mesa El fantasma de Canterville, de la compañía cordobesa Escena Trece. Antes, a las 16.00, y en la puerta de la biblioteca, estará el grupo La Guasa Circo Teatro con sus juegos de habilidad e ingenio.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala

Ronda del Marrubial.

18.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Corredera (17.00) y Villarrubia (17.30), a cargo de Pura Mayorgas y Ángela Sánchez, respectivamente. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. B. Corredera y Villarrubia.

Varias.

18.00 horas.

Cine 25 N

Proyección de ‘Sólo una vez’

Dentro del ciclo de cine No mires para otro lado, se proyectará la película Sólo una vez, de Guillermo Ríos Bordón.

ALCOLEA. Centro Cívico Municipal Chari Navarro.

Plaza La Cerería, s/n.

18.00 horas.

TEMAS

