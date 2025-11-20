El frío avanza terreno en Córdoba con la lluvia en el horizonte

El frío empieza a asentarse. La caída de las temperaturas irá en aumento en los próximos días así que, si la jornada de hoy, jueves 20 de noviembre, llega a Córdoba con un ambiente gélido, lo más fresco está por llegar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma la tendencia de las últimas semanas: las bajas temperaturas siguen ganando posiciones en un otoño húmedo y fresco. La previsión de la agencia estatal apunta a cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan nubes bajas, brumas y algún banco de niebla matinal que podría ralentizar el inicio del día.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, un paso más en esa paulatina caída térmica que anuncia la entrada progresiva del invierno. Los vientos serán flojos y de componente norte, suficientes para reforzar la sensación de frescor en las primeras horas. Con este escenario, Córdoba afronta un jueves en el que la claridad del cielo convivirá con un frío cada vez más asentado. Y en el horizonte, asoma la lluvia. El inicio de la próxima semana estará marcado por el agua, con un probabilidad del 85% para el lunes y que irá descendiendo en los días posteriores.

Previsión para la provincia de Córdoba / Córdoba

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 4º y 18º; en Lucena, entre 5º y 13º; en Pozoblanco, entre 1º y 13º, y en Priego, entre 3º y 12º.

El tiempo en Córdoba este viernes

Para la jornada de mañana, viernes 21 de noviembre, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Y la tónica general de los últimos días: temperaturas en picado. En este sentido, la agencia estatal prevé que la mínimas vayan en descenso y no se descarta heladas débiles en las sierras. Por su parte, los vientos serán flojos a moderados de componente norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 3º y 15º; en Lucena, entre 4º y 11º; en Pozoblanco, entre 0º y 11º, y en Priego, entre 1º y 10º.