Los fallecidos en Córdoba el jueves 20 de noviembre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 21 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Dolores Luque Fernández

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael.

María López Encuentra

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio San Rafael.

Rafael Obrero Jurado

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio San Rafael.

