Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi

La manifestación de los trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba, llamados este jueves a una segunda jornada de huelga para reivindicar mejoras en su convenio, ha causado retenciones de tráfico y cortes a su paso, sobre todo en la ronda de Poniente. La protesta se ha iniciado a las 9.00 horas, recorriendo algunas de las principales avenidas de Córdoba y pasando por la Subdelegación del Gobierno y la Delegación del Gobierno andaluz, en donde el presidente del comité de empresa ha dado a conocer la situación actual.

La protesta de hoy forma parte del calendario de movilizaciones iniciado el pasado día 13 de noviembre, en que tuvo lugar la primera jornada de una huelga con paros parciales por turno de trabajo, convocada el comité de empresa, del que forman parte los sindicatos CCOO, UGT y USO.

La manifestación y los paros parciales de hoy se llevan a cabo, además, tras el encierro protagonizado ayer por dos centenares de trabajadores en el interior de la fábrica de Hitachi en Córdoba, en contra de la sanción grave impuesta por la empresa al presidente y al secretario del comité, según el comité.

Respuesta de la empresa

En relación a las protestas de los trabajadores de Hitachi, la empresa, a través de una nota emitida al inicio de las movilizaciones, el pasado 13 de noviembre, anunció que, ante la falta de acuerdo durante los diez meses de negociaciones, renovará automáticamente su convenio anterior (de 2024), que es el que se aplicará en 2026, "garantizando la continuidad de las condiciones actuales para la plantilla".

En la nota, Hitachi recuerda que se encuentra en una "etapa estratégica", marcada por un proyecto de inversión de 80 millones, que permitirá "duplicar la capacidad productiva" y que ese proceso exige "una evolución en los sistemas de trabajo, con mayor flexibilidad organizativa".