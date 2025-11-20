Córdoba es la provincia andaluza donde más crecen las exportaciones

Las exportaciones en Córdoba siguen batiendo récords y crecen un 8,2% en los nueve primeros meses del año, lo que la coloca como la provincia andaluza que más crece, solo por detrás de Huelva.

Son datos ofrecidos este jueves por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, que ha destacado que las ventas al exterior han ecrecido del 10,6% sobre el mismo mes de 2024, hasta alcanzar los 30.167 millones de euros. Un crecimiento que es «el mayor» de las siete comunidades más exportadoras y hasta ocho puntos superior al de la media de España, cuyas ventas crecieron un 2,6% (32.418 millones) sobre el mismo mes del año anterior.

La Junta destaca que Córdoba muestra un «gran dinamismo» en estos nueve primeros meses del año. Sus ventas sumaron un récord de 2.619 millones (8,7% del total de la región) y la sitúan como quinta provincia más exportadora con un superávit de 618 millones en su balanza comercial. Aun así, Sevilla lidera las exportaciones andaluzas, con 6.626 millones de euros (22% del total).