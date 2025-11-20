Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba es la provincia andaluza donde más crecen las exportaciones

Las ventas exteriores suben un 8,2% hasta los 2.619 millones

El cobre, producto clave en las exportaciones de Córdoba.

El cobre, producto clave en las exportaciones de Córdoba.

Adrián Ramírez

Las exportaciones en Córdoba siguen batiendo récords y crecen un 8,2% en los nueve primeros meses del año, lo que la coloca como la provincia andaluza que más crece, solo por detrás de Huelva.

Son datos ofrecidos este jueves por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, que ha destacado que las ventas al exterior han ecrecido del 10,6% sobre el mismo mes de 2024, hasta alcanzar los 30.167 millones de euros. Un crecimiento que es «el mayor» de las siete comunidades más exportadoras y hasta ocho puntos superior al de la media de España, cuyas ventas crecieron un 2,6% (32.418 millones) sobre el mismo mes del año anterior.

La Junta destaca que Córdoba muestra un «gran dinamismo» en estos nueve primeros meses del año. Sus ventas sumaron un récord de 2.619 millones (8,7% del total de la región) y la sitúan como quinta provincia más exportadora con un superávit de 618 millones en su balanza comercial. Aun así, Sevilla lidera las exportaciones andaluzas, con 6.626 millones de euros (22% del total).

Córdoba es la provincia andaluza donde más crecen las exportaciones

Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes "para garantizar la seguridad de sus trabajadores"

Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi

La Consejería de Justicia premia al Juzgado Social 3 de Córdoba por sus avances digitalización y modernización

Córdoba presenta en Madrid la exposición inédita sobre la infancia y la adolescencia en el Antiguo Egipto

Esta es la tarjeta para que los niños de Córdoba viajen gratis en Aucorsa que expira a finales de año

Confirmado: el 4 de diciembre se inaugura la “nueva taberna del siglo XXI” en Córdoba, el nuevo proyecto de grupo Trasmallo

Aucorsa ejecutará un plan de mantenimiento en sus marquesinas de la periferia y polígonos industriales

