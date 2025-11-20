Córdoba tiene garantizada el agua para los próximos seis años

Córdoba atraviesa actualmente una situación hídrica sólida y estable gracias al nivel de sus embalses. Según los datos de Emacsa, la ciudad tiene garantizada el agua para los próximos seis años apoyándose en las reservas del Guadalmellato y el San Rafael de Navallana, que se usa sobre todo para el riego.

Según ha informado el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, durante el Foro CÓRDOBA Conecta "tenemos garantizado agua sin ningún tipo de problema para cinco o seis años", porque las lluvias recientes también han reforzado el sistema: "Solo lo que llovió el otro día -por el paso de la borrasca Claudia- nos garantiza un año más de consumo", ha explicado tras recordar que la ciudad utiliza en torno a 20 hectómetros cúbicos al año.

Coloquio CÓRDOBA Conecta Gestión sostenible del agua, en imágenes / Víctor Castro

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el Guadalmellato registra un nivel del 86,9% y 126 hectómetros cúbicos, mientras el San Rafael de Navallana está al 42% y 67,2 hectómetros cúbicos de reserva.

Además, García-Ibarrola ha subrayado que la clave es anticiparse a los periodos de sequía: "Las acciones con el agua hay que hacerlas cuando hay agua, no cuando no la hay". Todo ello sitúa a Córdoba en un escenario de abastecimiento estable y con margen suficiente para planificar inversiones estratégicas.