Sadeco publica el listado definitivo de aprobados del examen para las 176 plazas de peón tras resolver 70 alegaciones

La empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, ha publicado este jueves el listado de aprobados definitivo de las 176 plazas de peón, por lo que en los próximos días se procederá a la constitución de la bolsa de trabajo. Se han tardado más diez meses en completar el proceso para la adjudicación de estas plazas un sistema de concurso-oposición en promoción externa cuyas bases se publicaron en el pasado 30 de agosto del 2024.

A este concurso-oposición querían concurrieron inicialmente más de 4.000 personas, que hicieron la preinscripción, aunque al primer examen que se celebró en el mes de enero se presentaron, finalmente, 2.680 candidatos. El alcalde, José María Bellido, justificó en la presentación del plan de actuación especial de limpieza la tardanza en la publicación del listado, ya que han tenido que resolverse más de 70 alegaciones. El regidor aseguró que han querido ser muy escrupulosos en esta cuestión, para evitar en la medida de lo posible los recursos.

Aspirantes a una de las 176 plazas de peón de Sadeco el pasado 19 de enero. / VÍCTOR CASTRO

Listados publicados

Los listados pueden consultarse en la web de Sadeco a través de este enlace en el apartado «Listados» y en el tablón de anuncios de la sede central de la empresa, en la avenida Medina Azahara 4 entrada por C/ Le Corbusier s/n.

Además, en la web de Sadeco se puede consultar la relación del listado de aprobados, con indicación de la puntuación definitiva en la fase de oposición y la baremación provisional de la fase de concurso, así como anexo 1 con la baremación provisional de la fase de concurso de las aspirantes que tienen autorizado aplazamiento por situación prevista en la base 6 apartado 1, de la convocatoria para la provisión de 176 plazas de peón limpiado, mediante un sistema de concurso-oposición en promoción externa y plazas para la conformación de la bolsa de trabajo temporal.

Bolsa de empleo

En julio del pasado año, los sindicatos alcanzaron un acuerdo con la empresa para ligar la tasa de reposición a una nueva bolsa de empleo tal y como se hizo en la anterior convocatoria. Así, a partir de las 176 plazas que se han adjudicado en este proceso selectivo se configurará la nueva bolsa siendo la primera persona en ocuparla el opositor que quede en la posición 177 y así sucesivamente.