Confirmado: el 4 de diciembre se inaugura la “nueva taberna del siglo XXI” en Córdoba, el nuevo proyecto de grupo Trasmallo

Las tabernas en España y especialmente en Andalucía son mucho más que bares. Son espacios donde se conserva el ambiente tradicional y el carácter popular cristalizan en una forma cercana, compartida y natural de entender la gastronomía que en ciudades como Córdoba ha sido además puntos de encuentro, refugio del día a día y finalmente guardiana de una identidad colectiva.

La ciudad sigue contando por suerte con decenas de establecimientos que mantienen viva esa llama: un patrimonio gastronómico que no solo resiste, sino que también inspira nuevos proyectos. Y uno de los ejemplos más recientes lo ha puesto sobre la mesa el grupo Trasmallo, que ya ha confirmado la apertura de su nueva taberna en la avenida Doctor Fleming el próximo 4 de diciembre.

Más allá del legado histórico de las tabernas cordobesas, este nuevo espacio nace precisamente de esa tradición reinterpretada. Según han compartido desde sus propias redes sociales, “Las tabernas han sido, desde siempre, un pilar fundamental de la identidad cultural cordobesa”.

Quiénes son los hermanos Ceular, el rostro del grupo Trasmallo

Detrás de este proyecto se encuentran los hermanos Ceular, Óscar y Alberto, impulsores de Bodegas Trasmallo: un restaurante que abría sus puertas en 2009 y que ha mantenido desde entonces una línea que apuesta por la cocina mediterránea de temporada y el producto de cercanía y máximo respeto por las raíces.

De hecho la propia Bodegas Trasmallo define su propuesta en torno a una idea sencilla pero poderosa: el producto como protagonista con especial atención a carnes, pescados, verduras y una pasión declarada por el atún rojo.

Ambos crecieron vinculados al negocio familiar y a la enseñanza de su padre, José Ceular, que les transmitió con el paso de los años ese amor por la cocina tradicional bien hecha.

Alberto lidera la parte culinaria, manteniendo la esencia de esos guisos, arroces y platos de siempre, mientras que Óscar gestiona la parte empresarial de un proyecto que no ha dejado de crecer.

La nueva apertura: Taberna de Trasmallo, en la avenida Doctor Fleming

Esa evolución da ahora un nuevo salto con la puesta en marcha de La Taberna de Trasmallo, cuya inauguración está marcada en rojo en el calendario: 4 de diciembre. La ubicación ya ha sido oficialmente desvelada en sus canales: Avenida Doctor Fleming.

En sus publicaciones el grupo ha anunciado que este nuevo espacio va a ofrecer una experiencia conectada con la tradición, pero adaptada a los tiempos actuales y definen el proyecto como el lugar donde se podrán descubrir “los valores de la Taberna del S. XXI”.

El concepto también se enlaza con la identidad cultural de la ciudad, a la que aluden en sus mensajes como “la ciudad de las 3 culturas”, reforzando esa conexión entre gastronomía, territorio e historia.