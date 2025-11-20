Ciudad Jardín prepara ya su gran fiesta del comercio local con su 6ª Shopping Garden

Este viernes, 21 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, la Calle Maestro Priego López, entre Calle Damasco y Camino de los Sastres, acogerá una nueva edición del Shopping Garden, un evento que cumple ya su séptima edición y que se ha consolidado como una de las iniciativas más dinámicas de promoción del comercio local en Córdoba.

Organizado por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Occidente y Ciudad Jardín (Adecoc ) y el Centro Comercial Abierto de Ciudad Jardín, el Shopping Garden se plantea como una jornada abierta a toda la ciudadanía, con propuestas para familias, jóvenes y mayores, combinando actividades de ocio experiencias gastronómicas, animación comercial y música en directo.

Además, los comercios de la zona ofrecerán descuentos especiales y degustaciones gratuitas, incentivando la participación y contribuyendo a la revitalización del tejido comercial del barrio de Ciudad Jardín

Los comerciantes de Ciudad Jardín han diseñado una programación completa para disfrutar durante todo el día.

En esta línea, la oferta de actividades se extenderá desde la mañana hasta el anochecer, con iniciativas que buscan fomentar la participación vecinal y poner en valor el comercio de proximidad.

Actividades durante toda la jornada:

De 10:00 a 14:00 h y de 17:30 a 20:00

El Centro de Formación de Peluquería Medina Núñez ofrecerá de manera gratuita corte de pelo para caballeros y plancha para señoras en su stand instalado en la zona del evento.

Actividades matinales:

10:30 h – Exposición y concurso de dibujo escolar

El alumnado del C.E.I.P. Enríquez Barrios expondrá sus obras en una muestra abierta al público y participarán en un concurso que busca promover la creatividad y la participación en la vida cultural del barrio.

De 12:30 a 13:30 h – Clase magistral de zumba

Las instructoras Rafi y Loles*impartirán una sesión especial de zumba con el objetivo de fomentar el ejercicio y la convivencia vecinal en un ambiente dinámico y saludable.

13:30 h – Degustación gastronómica gratuita

Los asistentes podrán disfrutar de un plato típico cordobés ofrecido por el Grupo Moriles, una propuesta con vinculación con la cocina local.

Tarde de animación y música:

A partir de las 16:30 h – Animación infantil

La compañía Ratón Chimpon & Cía ofrecerá un espectáculo familiar orientado a los más pequeños, que será un punto de encuentro para niños y padres

A partir de las 18:30 h – Actuación musical en directo

El grupo Soniquete Flamenco Pop cerrará la jornada con un concierto aportando un toque festivo y cultural para un público amplio.

El evento cuenta con la colaboración de Emacsa, Comercio Córdoba y Sadeco, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, que subvenciona la iniciativa como parte de sus políticas de impulso al comercio de cercanía y la actividad económica en los barrios.

Los comerciantes de Ciudad Jardín invitan a todos las cordobesas y cordobeses a participar en esta jornada festiva, disfrutar de las actividades programadas y aprovechar las promociones comerciales que ofrecerán los establecimientos de la zona.

Según Ramón Luque, presidente del CCA Ciudad, “la séptima edición confirma que la Shopping Garden se ha convertido en un referente de dinamización comercial en Córdoba. Nuestro objetivo es seguir innovando y ampliando propuestas para que cada vez más familias, jóvenes y mayores encuentren motivos para visitar y apoyar el comercio de Ciudad Jardín.”

Para Rafael Bados. presidente de La Federación Provincial del Comercio - Comercio Córdoba, “la Shopping Garden es un ejemplo de cómo la colaboración entre comercios, vecinos y administraciones puede transformar nuestras calles y dinamizar la economía local. Desde Comercio Córdoba apostamos firmemente por iniciativas que fortalecen el comercio de cercanía y generan espacios de convivencia para toda la ciudadanía.”