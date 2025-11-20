Aucorsa ejecutará un plan de mantenimiento en sus marquesinas de la periferia y polígonos industriales

La empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa llevará a cabo un plan de mantenimiento de sus marquesinas y postes de las paradas de los barrios de la periferia y de los polígonos industriales. Así lo ha anunciado este jueves el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, que ha detallado que se licitará un contrato por algo más de 630.000 euros con un plazo de ejecución de dos años, más otros dos de posible prórroga.

Jordano ha explicado que, hasta ahora, se hacían reparaciones puntuales y siempre atendiendo a las demandas de los usuarios que así lo requerían. Ahora, con el plan anunciado, se atenderá el mantenimiento de estas infraestructuras, de las que son propiedad exclusiva de Aucorsa, no así de las compartidas con el Consorcio de Transportes.

El plan, ha indicado el presidente de Aucorsa, consta de tres patas. Por un lado estará la adecuación inicial, donde se reponerán elementos, se pintarán otros tantos y se instalarán apoyos isquiáticos para apoyarse. Por otro lado se ejecutará un mantenimiento preventivo, con inspecciones periódicas, limpieza de los cristales o la eliminación de pintadas. Aquí se incluye también el revisar los elementos de anclaje de dichas infraestructuras. Y, por último, se llevará a cabo el mantenimiento correctivo con la reparación o sustitución de las piezas dañadas, reposición de cristales rotos, anclajes o vinilos que estén ya desgastados o que hayan sido objeto de vandalismo o de inclemencias meteorológicas.

El presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, este jueves, durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

De forma paralela se llevarán a cabo otras acciones, como las que tienen que ver con accesibilidad o la colocación de códigos QR para determinar la trazabilidad de las actuaciones que se van ejecutando.

Las cifras

Según ha apuntado Jordano, las líneas de la periferia tienen una media de viajeros diarios de alrededor de 5.200 usuarios. En cuanto a los elementos que se incluyen dentro del plan, el inventario actual arroja un total de 50 marquesinas, 47 postes y 81 señalizaciones con pintura. Con los trabajos que se van a contratar se pasará a 53 marquesinas (una en el aeropuerto y las otras dos por definir), 205 postes (158 serán nuevos y el resto serán sustituciones) y se incorporarán 47 asientos con apoyo isquiático, de forma que todas las marquesinas contarán con ese elemento.