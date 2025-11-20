Transporte
Aucorsa ejecutará un plan de mantenimiento en sus marquesinas de la periferia y polígonos industriales
La empresa municipal de autobuses licita un contrato por 630.000 euros que implica la instalación de nuevos elementos
La empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa llevará a cabo un plan de mantenimiento de sus marquesinas y postes de las paradas de los barrios de la periferia y de los polígonos industriales. Así lo ha anunciado este jueves el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, que ha detallado que se licitará un contrato por algo más de 630.000 euros con un plazo de ejecución de dos años, más otros dos de posible prórroga.
Jordano ha explicado que, hasta ahora, se hacían reparaciones puntuales y siempre atendiendo a las demandas de los usuarios que así lo requerían. Ahora, con el plan anunciado, se atenderá el mantenimiento de estas infraestructuras, de las que son propiedad exclusiva de Aucorsa, no así de las compartidas con el Consorcio de Transportes.
El plan, ha indicado el presidente de Aucorsa, consta de tres patas. Por un lado estará la adecuación inicial, donde se reponerán elementos, se pintarán otros tantos y se instalarán apoyos isquiáticos para apoyarse. Por otro lado se ejecutará un mantenimiento preventivo, con inspecciones periódicas, limpieza de los cristales o la eliminación de pintadas. Aquí se incluye también el revisar los elementos de anclaje de dichas infraestructuras. Y, por último, se llevará a cabo el mantenimiento correctivo con la reparación o sustitución de las piezas dañadas, reposición de cristales rotos, anclajes o vinilos que estén ya desgastados o que hayan sido objeto de vandalismo o de inclemencias meteorológicas.
De forma paralela se llevarán a cabo otras acciones, como las que tienen que ver con accesibilidad o la colocación de códigos QR para determinar la trazabilidad de las actuaciones que se van ejecutando.
Las cifras
Según ha apuntado Jordano, las líneas de la periferia tienen una media de viajeros diarios de alrededor de 5.200 usuarios. En cuanto a los elementos que se incluyen dentro del plan, el inventario actual arroja un total de 50 marquesinas, 47 postes y 81 señalizaciones con pintura. Con los trabajos que se van a contratar se pasará a 53 marquesinas (una en el aeropuerto y las otras dos por definir), 205 postes (158 serán nuevos y el resto serán sustituciones) y se incorporarán 47 asientos con apoyo isquiático, de forma que todas las marquesinas contarán con ese elemento.
Llegada de 15 nuevos autobuses
Por otro lado, el presidente de Aucorsa ha respondido a la concejala socialista Isabel Bernal, que ayer criticaba "la compra fallida de 15 autobuses que no han llegado a la compañía dos años después de su adquisición". Jordano ha asegurado que, primero, esos 15 autobuses se esperan desde el 24 de octubre, y no desde hace dos años, por lo que ha dejado claro que no se trata de una "compra fallida".
Sobre cuándo llegarán dichos vehículos, ha adelantado que en la penúltima semana del año llegará uno, en la última llegarán seis y luego seguirán llegando seis por semana, por lo que en las dos primeras semanas de 2026 ya estarán todos.
