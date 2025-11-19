Boletín informativo
Estos son los titulares que marcan la actualidad de hoy en Córdoba
La atención a las personas sin hogar ante la primera ola de frío, la aprobación de los presupuestos municipales y el programa de la Policía Local en la lucha contra el acoso escolar, son los temas destacados de este miércoles
Las oenegés de Córdoba que ya han puesto en marcha sus recursos para atender a las personas sin hogar ante la llegada de la primera ola de frío de la temporada; la aprobación de los presupuestos municipales para 2026 que rozan los 595 millones en gastos y la acción de la Policía Local, que trabajará mano a mano con los colegios para reforzar la lucha contra el acoso escolar y las adicciones en las aulas, son las tres noticias destacadas de la mañana en Córdoba
- Las oenegés activan sus recursos para la atención de personas sin hogar frente a la llegada del frío en Córdoba
- Los presupuestos municipales de Córdoba para 2026, en cifras: estos son los ingresos, los gastos, las inversiones...
- Un policía local por colegio: Córdoba refuerza la lucha contra el acoso y las adicciones en las aulas
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Zoo sigue abierto con "normalidad" tras el positivo en gripe aviar y no se esperan nuevos casos
- Se abre un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
- Urbanismo adjudica la obra de reforma de los accesos al estadio de El Arcángel
Provincia
Sucesos
Andalucía
- La Guardia Civil detiene al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería por irregularidades en contratos
Cultura
Cofradías
UCOniversitas
Educación 21
Deportes
- La Media Maratón de Córdoba recupera su fuerza al llegar a los 7.687 participantes
- España sella su billete para el Mundial con un borrón
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba