Estos son los titulares que marcan la actualidad de hoy en Córdoba

La atención a las personas sin hogar ante la primera ola de frío, la aprobación de los presupuestos municipales y el programa de la Policía Local en la lucha contra el acoso escolar, son los temas destacados de este miércoles

El equipo de Cruz Roja atiende a las personas sin hogar ante la llegada del frío

El equipo de Cruz Roja atiende a las personas sin hogar ante la llegada del frío / A. J. González

Las oenegés de Córdoba que ya han puesto en marcha sus recursos para atender a las personas sin hogar ante la llegada de la primera ola de frío de la temporada; la aprobación de los presupuestos municipales para 2026 que rozan los 595 millones en gastos y la acción de la Policía Local, que trabajará mano a mano con los colegios para reforzar la lucha contra el acoso escolar y las adicciones en las aulas, son las tres noticias destacadas de la mañana en Córdoba

  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  3. El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
  4. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  5. El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
  6. La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
  7. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  8. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba

