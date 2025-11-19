Estos son los titulares que marcan la actualidad de hoy en Córdoba

Las oenegés de Córdoba que ya han puesto en marcha sus recursos para atender a las personas sin hogar ante la llegada de la primera ola de frío de la temporada; la aprobación de los presupuestos municipales para 2026 que rozan los 595 millones en gastos y la acción de la Policía Local, que trabajará mano a mano con los colegios para reforzar la lucha contra el acoso escolar y las adicciones en las aulas, son las tres noticias destacadas de la mañana en Córdoba

