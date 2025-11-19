El Real Círculo de la Amistad de Córdoba aprueba por amplia mayoría los acuerdos para cerrar la permuta de 2010

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba aprobó por amplia mayoría los acuerdos presentados en su asamblea general extraordinaria de socios, celebrada el lunes bajo la presidencia de Nicolás de Bari Millán Cruz. La decisión permite "resolver definitivamente el contrato de permuta firmado en 2010 para disponer de terrenos junto al aeropuerto y marca el inicio de una nueva etapa en la institución".

Durante la sesión, la junta directiva expuso los "antecedentes jurídicos, sociales y económicos que sustentan la propuesta". Intervinieron el vicepresidente José Díaz López, el asesor Luis Galán Soldevilla, la vocal Carmen Parra Fontalva y el tesorero Rafael Gutiérrez García, quienes detallaron los aspectos clave de la operación y su impacto en la estabilidad de la entidad.

Asamblea general extraordinaria de socios del Real Círculo de la Amistad de Córdoba en la que se ha aprobado la medida. / CÓRDOBA

Tras la lectura de los acuerdos por parte de la secretaria, Berta Millán, estos fueron sometidos a votación y recibieron un respaldo mayoritario. El tesorero señaló que "la operación es asumible económicamente por el Círculo", informa esta entidad en una nota de prensa.

La junta directiva destacó que la propuesta no presenta "objeciones jurídicas" y que su aprobación abre "nuevas opciones para valorar proyectos de interés para la actual masa social".

La asamblea, con una notable asistencia de socios, "concluyó con el nombramiento de los interventores del acta y con un mensaje de agradecimiento del presidente por el amplio apoyo recibido y la confianza depositada en esta nueva etapa", finaliza el comunicado.