Operación Losa
La Policía Nacional detiene a dos empresarios por explotar laboralmente a extranjeros en el centro de Córdoba y en Ciudad Jardín
Los arrestos se han producido tras varias inspecciones en tres obras en inmuebles, en las que se detectó a cuatro empleados sin permiso de trabajo
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos empresarios como presuntos responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La operación permitió identificar a posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral durante inspecciones realizadas en obras de rehabilitación situadas en la zona centro y en Ciudad Jardín.
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un ciudadano extranjero trabajaba en el sector de la construcción sin disponer de la documentación necesaria para desarrollar actividad laboral en España. A partir de esta información, la Policía Nacional inició actuaciones en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social dentro del convenio de lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y la identificación de posibles víctimas de trata, según informa la Policía Nacional en una nota de prensa.
Cuatro trabajadores sin contrato
A mediados de este mes, los agentes se personaron en tres inmuebles en obras -dos de ellos en la zona centro y otro en Ciudad Jardín- para comprobar la situación laboral de los empleados. En total fueron identificados ocho trabajadores que realizaban funciones de peones de construcción, de los cuales cuatro no tenían regularizada su situación administrativa en territorio nacional.
Tras las comprobaciones, los investigadores constataron que estos trabajadores carecían de contrato, de alta en la Seguridad Social y del permiso de trabajo, lo que les impedía reclamar derechos laborales básicos y suponía un beneficio económico ilícito para los responsables de las empresas.
Los dos empresarios fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los ciudadanos extranjeros. La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias y no descarta nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- El cinturón verde de Córdoba encara su recta final: dos puentes colgantes completarán el sendero de 20 kilómetros
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba