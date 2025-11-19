Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golpe al cultivo de marihuana

Varios detenidos en una operación policial contra la droga en el Sector Sur de Córdoba

La Policía Nacional ha realizado entradas y registros en la barriada desde a primera hora de la mañana

Un agente de la Policía Nacional en una de las plantaciones desmanteladas en la operación contra el cultivo y tráfico de marihuana desarrollada en el Sector Sur de Córdoba.

Un agente de la Policía Nacional en una de las plantaciones desmanteladas en la operación contra el cultivo y tráfico de marihuana desarrollada en el Sector Sur de Córdoba. / CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de este miércoles una amplia operación antidroga en el Sector Sur de Córdoba. La propia Policía ha informado de que hay varios detenidos, aunque no ha especificado el número concreto de arrestados, tras diversas entradas y registros en la barriada.

La operación persigue el cultivo y tráfico ilegal de marihuana, según concreta la Policía Nacional, que ha facilitado imágenes de los registros en una de las plantaciones ilegales desmanteladas.

En el operativo actúan las unidades de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Policía Científica.

La investigación sigue abierta por parte de Policía Nacional, que tiene previsto informar en las próximas horas del balance definitivo de esta operación contra el tráfico de drogas.

