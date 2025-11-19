Organizados por el Ayuntamiento
Más de mil escolares de Córdoba participan en conciertos didácticos de jazz
El ciclo, Conócelo Jazz, se celebra los días 20 y 22 de noviembre con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y del Día Internacional de la Música
Europa Press
Más de mil alumnos de 15 centros escolares participan en el ciclo especial de cuatro conciertos didácticos de jazz Conócelo Jazz, organizado por la delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y el Día Internacional de la Música, que se celebran los días 20 y 22 de noviembre, respectivamente.
Según ha informado el Consistorio, los conciertos están a cargo del Colectivo Didajazz, con una propuesta que acerca el jazz a los niños con estilo influyente en la música actual y promueve la experiencia de la música en vivo, invitando a participar a los alumnos.
Se han programado dos sesiones diarias, en las que participan alumnos del segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y primer ciclo de la ESO, de los centros: CEIP Santuario, Colegio Santa Victoria, CEIP Torre Malmuerta, Colegio Trébola Montessori, CEIP Colón, CEIP Hernán Ruiz, Colegio Córdoba, CEIP López Diéguez, Colegio Sagrado Corazón, CEIP Gloria Fuertes, Colegio Santísima Trinidad, Colegio Ferroviario, IES Luis de Góngora --dos grupos-- e IES Zoco.
El objetivo es utilizar la música como herramienta para promover la cultura, los valores y el desarrollo personal del alumnado con esta propuesta, que forma parte de la Guía Escolar Muncipal elaborada por la propia delegación.
Para la delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, "estas actividades son un recordatorio del compromiso que tenemos con el bienestar y el desarrollo integral de nuestros niños". "Se trata de que los alumnos aprendan de forma transversal educación en valores y adquieran conocimientos en el campo de la música de una forma divertida", ha dicho.
