La Mezquita-Catedral de Córdoba mide por primera vez su huella de carbono y confirma un impacto “muy bajo”

La Mezquita-Catedral de Córdoba genera una huella de carbono que equivale a la de 24 personas en España en un año, un impacto que los expertos consideran "muy bajo". El Cabildo Catedral ha presentado los resultados de la medición de la contaminación que genera el monumento en el año 2024, una información que forma parte de un proceso de sostenibilidad iniciado en 2023 y que continuará con la presentación de una memoria de sostenibilidad en los próximos días. Para ese proceso, uno de los apartados importantes era medir todas las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global, qué las está generando y cómo se pueden reducir. La entidad quiere conseguir con ello la certificación europea en residuos cero.

El estudio ha sido elaborado por la empresa Greening Consulting, que ha presentado este miércoles los resultados junto a José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral, Carmen de Prado Ruiz-Santaella, presidenta de CUCO y David González Cabezas, gerente general y de sostenibilidad de Greening. El estudio, entre otras cosas, concluye que la Mezquita-Catedral tiene una huella "muy baja" para la magnitud del monumento y "no significativo" para el total de emisiones de Córdoba.

Un estudio pionero

La metodología de la empresa ha estado basada en normativa internacional, en la identificación de límites operacionales del monumento, la definición de sus actividades esenciales y no esenciales y factores de emisión estandarizados. Según Greening Consulting, no han encontrado otro monumento histórico comparable en España y que haya medido su huella de carbono, lo que convierte a la Mezquita-Catedral en pionera en este estudio.

En detalle, la huella total de carbono de la Mezquita-Catedral es de 110 toneladas de dióxido de carbono, que se divide en tres apartados: combustibles, electricidad y viajes de los representantes de la institución. La electricidad, con una generación del 92 toneladas de dióxido de carbono representa el 84% de las emisiones, seguido de los combustibles, que incluye el gas natural, gasóleo de generadores, maquinaria o vehículos propios y que genera unas 17,8 toneladas de CO₂, el 16% del total, mientras que los viajes del personal solo generan unas 0,12 toneladas, apenas el 0,11% (28.556 km de tren y 148 km avión).

El consumo eléctrico, el principal problema, es el equivalente al de 190 personas, aunque es una cifra llevada al extremo y en la que hay que tener en cuenta el tamaño del monumento, su apertura los 365 días del año y su uso turístico y litúrgico continuo. En este sentido, la empresa propone al Cabildo Catedral mejorar la eficiencia energética en sus instalaciones con la incorporación de energías renovables, como fotovoltaica y avanzar hacia la carbono neutralidad, es decir, reducir al máximo la huella y compensar lo irreducible con, por ejemplo, la siembra de árboles u otras medidas.

Nueva iluminación exterior

En este sentido, José Juan Giménez Gueto ha recordado que existen varios proyectos y avances para mejorar la eficiencia energética en el monumento, como la instalación de placas fotovoltaicas en las ocho naves del Cabildo (no en la Mezquita-Catedral); la sustitución de la iluminación exterior del monumento por sistemas modernos de bajo consumo y convertirse en productores de "créditos verdes" para que otras entidades que no puedan reducir más su huella puedan compensarla. El propósito, para el Cabildo, es eliminar el impacto ambiental negativo en su totalidad.