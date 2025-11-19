Localizan los mejores restaurantes de Córdoba para ir un día lluvioso: “Los cordobeses sabemos cómo ha diluviado este finde”

Córdoba ha vivido uno de los fines de semana más pasados por agua de los últimos meses. La borrasca Claudia ha descargado con fuerza sobre la capital dejando 141,8 litros por metro cuadrado en apenas cinco días según la Aemet. Solo el sábado cayeron 74,2 litros y buena parte de ellos a última hora de la tarde.

Con el cielo desplomándose sobre la ciudad, las redes sociales hacían por adaptarse al nuevo escenario. Entre vídeos y recomendaciones, una creadora ha compartido una guía improvisada con los mejores sitios para refugiarse de la lluvia mientras se come bien en Córdoba. Todo desde una idea reconocible para cualquiera que haya pisado la calle estos días: “Los cordobeses sabemos cómo ha diluviado este finde, así que tocaba ir a sitio a cubierto”.

Una pizzería estilo napolitano

El primer alto en el camino fue la pizzeria Artizza a la que reconoce que “no había ido porque me pilla 1 poco lejos” pero que terminaba por sorprenderle. Destaca que “el personal era supermajo y atento” y que las pizzas estaban “brutales”. El estilo: masa napolitana, muy conseguida, perfecta para una comida larga mientras fuera sigue cayendo el mundo.

Desayuno clásico en Moriles

El sábado por la mañana tocó uno de esos sitios que forman parte del imaginario gastronómico de Córdoba: Moriles. Un bar que considera “mítico, sitio que no necesita ningún tipo de presentación”. Allí, el plan fue sencillo: jamón para desayunar y café normal de toda la vida. Aunque admite que es “la del café de especialidad y todas esas cosas”, también defiende que le encanta “desayunar 1 café normal en 1 bar de toda la vida”.

Una hamburguesería con la que había colaborado

A mediodía cambio de tercio: hamburguesas. La creadora explica que pidió a una hamburguesería con la que había hecho una colaboración días atrás y que el producto era “cula independientemente de que me invitaran”. Por eso, dice, tenía que mencionarla en su recopilación para un fin de semana pasado por agua.

Domingo dulce con roscones de Roldán

El cierre del fin de semana fue gastronómico y un poco polémico por la época del año: roscones de Roldán. Ella misma lo reconoce con humor: “yo sé que hay gente que se estará llevando las manos a la cabeza”, pero en su casa es un dulce que disfrutan fuera de temporada.