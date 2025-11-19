Una jornada abordará en Córdoba los planes de salvaguarda del patrimonio y sus riesgos y amenazas

Una jornada técnica abordará la evaluación del impacto y los planes de salvaguarda de los bienes patrimoniales con expertos en la materia el próximo viernes 28 de noviembre en Casa Góngora. Así, se busca reflexionar, debatir y analizar herramientas fundamentales para proteger el patrimonio de las ciudades.

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento, Icomos España, el Cabildo Catedral y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, reunirá a expertos nacionales e internacionales, como el presidente de Icomos Colombia, del Ministerio de Cultura español y de ayuntamientos y diputaciones de otras ciudades del país. Serán de entrada libre, con inscripción previa por aforo limitado y retransmisión por streaming.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde de Centro Histórico, Lourdes Morales, el presidente de Icomos, Juan Carlos Molina Gaitán, y el dean presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, han explicado este miércoles durante la presentación que el objetivo es el de dotar a la ciudad de herramientas para identificar, evitar y minimizar impactos negativos en bienes patrimoniales, así como analizar metodologías de trabajo utilizadas por instituciones especializadas en protección patrimonial.

El Cabildo, por ejemplo, aportará su experiencia en seguridad y salvaguarda del monumento cordobés a petición d ela Unesco, según ha explicado Nieva, que ha detallado que se va a conversar sobre el plan de autoprotección de la Mezquita-Catedral.

Molina, además, subraya la importancia de la evaluación de impacto patrimonial como herramienta previa obligatoria y ha recordado que Icomos trabaja mediante análisis técnicos rigurosos ante denuncias o alertas y esos informes se remiten a la Junta, Ministerio de Cultura y la Unesco. "La herramienta de evaluación de impacto patrimonial trata de identificar los valores del bien y cuantificar la incidencia de cualquier actuación".

En este sentido, el alcalde ha recordado que los informes de impacto patrimonial se incorporarán a la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía y los riesgos que se analizarán no solo incluyen incendios, sino también guerras (caso de Ucrania), robos, lluvia o desastres naturales. "Los informes de impacto patrimonial son una herramienta que nos ayuda en la toma de decisiones, no un trámite burocrático", ha afirmado.

Bellido ha aprovechado para resaltar que estas jornadas no han nacido por el incendio del pasado agosto en la Mezquita-Catedral: "No nacen del oportunismo del incendio; estas jornadas son muy previas", ha expresado y ha vuelto a felicitar al Cabildo Catedral por su trabajo de salvaguarda del monumento cordobés.