Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 19 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos para esta jornada
Poesía en el centro
Lectura de poemas de Miguel Ángel Arcas
Miguel Ángel Arcas, creador polifacético, autor y editor, leerá poemas de su última publicación en forma de verso A donde se fue la mar (Edit. Sonámbulos). Le acompañará Pablo García Casado. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
América, s/n.
19.00 horas.
Jornadas culturales flamencas
Presentación del libro ‘Córdoba flamenca’
Tendrá lugar la presentación de Córdoba flamenca, de Joséba Urretavizcaya y José Sabalete. El acto será amenizado por Antonio de Pozoblanco, que estará acompañado por Jesús Hans. La retirada de entradas puede hacerse en la recepción del Círculo.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.30 horas.
Julio Romero de Torres
Conferencia de María del Mar Ibáñez Camacho
Dentro del programa Noviembre, mes de Julio Romero de Torres, que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, María del Mar Ibáñez Camacho hablará sobre el archivo fotográfico de la familia Romero de Torres, en la conferencia El universo tras el espejo. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Salón de actos de Vimcorsa.
Blanco Belmonte.
20.00 horas.
Presentación libro
‘El último rey de Sevilla’
Paloma Monsonis conducirá el acto de presentación del libro El último rey de Sevilla (Edit. Sonámbulos), de Omar Berrada. Entrada libre según aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Salón libro Infantil y Juvenil
Nueva jornada de actividades
El salón ofrecerá para público familiar la obra de teatro infantil unipersonal La biblioteca perdida, del Mago Puk, que une la magia y el ‘clown’ al cuentacuentos. Antes, a las 16.00 horas, y en la puerta de la biblioteca, estará el grupo La Guasa Circo Teatro con sus juegos de habilidad e ingenio.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial.
16.00 y 18.00 horas.
Fundación Antonio Gala
Conversación de tania padilla con Victoria Aranda
Tania Padilla hablará sobre su libro La posibilidad de un verano (Editorial Sr. Scott) con Victoria Aranda.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20
19.00 horas.
Aula de Salud
Charla sobre reducción del uso de las benzodiazepinas
El Aula de Salud de la Biblioteca Poniente Sur ofrece una charla sobre reducción del uso de las benzodiazepinas con apoyo, que impartirán los doctores Ana Belén Pineda Merichal y Javier López Ballesta. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
18.00 horas.
Detorres Editores
Presentación del nº 19 de la revista ‘Suspiro de Artemisa’
La presentación contará con la intervención de Calixto Torres, coordinador de Detorres Editores, y Bartolomé Delgado, profesor y poeta, y será amenizado por Francisco Javier Navarro (clarinete).
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
Día contra Violencia de Género
Lecturas dramatizadas de la antología de cuentos ‘Encaje roto’.
Habrá un acto contra la violencia de género, que incluirá lecturas dramatizadas de la antología de cuentos Encaje roto, de Emilia Pardo Bazán, un audiovisual y un espectáculo artístico de la academia Edaec. Lo organiza el Club de Lectura Páginas Violeta, conjuntamente con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal Poniente Sur.
CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
18.30 horas.
Planneo Córdoba Joven
‘Podcast’ en Capital Talento joven
Esta actividad la pone en marcha hoy la Delegación de Juventud junto a la Cadena Ser. Contará con el ‘podcast’ Diversidad modo ON, a cargo de Samantha Hudson y Desirée Vila.
CÓRDOBA. IES Galileo Galilei.
Francisco Pizarro, 16.
De 10.00 a 13.00 horas.
Literatura infantil
Sesión de lectura con ‘La Hora del cuento’
Tendrán lugar sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Pilar
Nicolás y Ángela Sánchez. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Levante, El Higuerón y Poniente Sur.
Mahatma Gandhi, s/n, Principal, s/n y Camino Viejo de Almodóvar s/n.
17.00 y 18.00 horas.
Conferencia
‘50 años de la muerte de Franco. Memorias de un historiador’
Manuel García Parody, historiador y escritor, ofrece la conferencia «50 años de la muerte de Franco. Memorias de un historiador». Presenta el acto José Luis García Clavero.
CÓRDOBA. Ateneo de Córdoba.
Rodríguez Sánchez, 7.
19.00 horas.
