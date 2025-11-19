El Hospital San Juan de Dios de Córdoba aplica por primera vez la técnica PulseSelect para tratar la fibrilación auricular

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha realizado con éxito las primeras intervenciones mediante ablación de campo pulsado, conocida como técnica PulseSelect, para el tratamiento de la fibrilación auricular. El procedimiento, desarrollado en la Unidad de Corazón junto al equipo de Grupo Corpal, supone un avance significativo en el abordaje percutáneo de esta arritmia, la más frecuente en la población adulta .

La fibrilación auricular es un tipo de arritmia en la que las aurículas laten de forma rápida y desorganizada. La técnica PulseSelect utiliza pulsos eléctricos de alta intensidad y muy corta duración para desvitalizar de manera selectiva el tejido donde se origina la arritmia, lo que permite un procedimiento más seguro y una recuperación más rápida del paciente.

El director gerente del hospital, Horacio Pijuán, destaca que esta incorporación sitúa al servicio de cardiología “a la vanguardia de las técnicas para abordar las enfermedades cardiovasculares” y refuerza la apuesta del centro por una atención basada en la excelencia, la experiencia y la colaboración entre servicios, explica este centro sanitario privado en una nota de prensa.

Por su parte, el cardiólogo José María Segura, de Grupo Corpal, señala que la implantación de esta técnica “supone un paso adelante en la oferta de tratamientos avanzados” y convierte al hospital en uno de los centros pioneros de Andalucía en utilizar la ablación de campo pulsado. Explica además que su puesta en marcha ha sido posible gracias a la formación especializada del equipo Corpal-Cardiolumen y a la incorporación de equipamiento de última generación, respaldado por protocolos específicos desarrollados por el propio centro para garantizar seguridad y eficacia en el procedimiento .

El hospital pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad sanitaria y social sin ánimo de lucro con presencia internacional y casi cinco siglos de trayectoria. La institución mantiene un modelo de atención centrado en la dignidad y el acompañamiento integral de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En España cuenta con 80 centros sanitarios, sociales, sociosanitarios, docentes y de investigación, y desarrolla su labor en más de 400 centros en los cinco continentes .