Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 19 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 20 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Juan López Arroyo
La Inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio San Rafael.
Ángeles Luque Fraile
La Inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio San Rafael.
