Los fallecidos en Córdoba el miércoles 19 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 20 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Juan López Arroyo

La Inhumación está prevista a las 16:15 horas en el Cementerio San Rafael.

Ángeles Luque Fraile

La Inhumación está prevista a las 17:45 horas en el Cementerio San Rafael.

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 19 de noviembre

Defensa espera que la próxima fase de licitación de la BLET de Córdoba sea aprobada en Consejo de Ministros la semana que viene

Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior

