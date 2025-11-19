Córdoba suma cuatro nuevas aceleradoras de empresas al catálogo de la Junta de Andalucía

Córdoba incorpora cuatro nuevas aceleradoras al Catálogo de Aceleradoras de Andalucía 2025, publicado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Con estas incorporaciones, el registro autonómico pasa de 27 a 37 entidades dedicadas a impulsar proyectos emprendedores e innovadores en la comunidad .

En la edición anterior ya se sumó, por parte de la provincia, El Patio: Andalucía Open Future. Este año se incorporan cuatro nuevas entidades: el Centro de Alto Rendimiento Empresarial (Care) Eou Córdoba, el consorcio CeiA3 con su programa de empleabilidad y emprendimiento, Córdoba Biotech y el Coworking Eoi Córdoba.

La actualización del catálogo se presentó durante el encuentro Andalucía Acelera, celebrado en el Centro de Google de Excelencia para la Ciberseguridad en Málaga. El consejero José Carlos Gómez Villamandos destacó que esta herramienta ofrece una visión integral y actualizada del ecosistema andaluz de aceleración, facilitando el acceso a información homogénea sobre iniciativas y programas disponibles para emprendedores.

Según los datos recogidos, el 43% de los proyectos acelerados tienen origen andaluz, mientras que el 57 % procede de otros territorios, lo que refleja el atractivo del ecosistema innovador regional. Además, el 59% de las aceleradoras son de titularidad pública, el 22% de carácter mixto y el resto privadas.

En cuanto a su distribución por provincias, Málaga concentra el 38% de estas entidades, seguida de Sevilla con el 24% y Córdoba con el 14%, aunque todas las provincias cuentan con programas activos. El catálogo busca visibilizar estas iniciativas, identificar recursos adecuados para el desarrollo de proyectos y fortalecer la cooperación dentro del Sistema Andaluz para Emprender.

El papel del CeiA3

El CeiA3 refuerza su apuesta por el emprendimiento a través de programas como Eit Jumpstarter, iniciativa de preaceleración del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (Eit) para transformar ideas innovadoras en negocios viables. También participa en Coop Open Innovation, impulsado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía junto a Proyecta Advisors y Cnta, para acelerar startups vinculadas al sector agroalimentario.

Además, desarrolla proyectos como el programa de aceleración en servicios digitales dentro del Digital Innovation Hub (Dih), o Attractiss, orientado a mejorar instrumentos, competencias y modelos de gobernanza en los estados miembros en materia de innovación agrícola (Akis).