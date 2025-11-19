Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba suma 70 plazas extraordinarias de cobertura a personas sin hogar para este invierno

Los centros amplían su acogida gracias a nuevos convenios entre el Ayuntamiento, Adeat y Proyecto Hombre

Personas sin hogar en Vía Augusta.

Personas sin hogar en Vía Augusta. / Chencho Martínez

Hugo Gallardo

Córdoba

Este invierno, Córdoba contará con 70 plazas extraordinarias en los centros de acogida a personas sin hogar, lo que supone un aumento de 30 plazas respecto al año anterior, gracias a dos nuevos convenios que el Ayuntamiento ha firmado con Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (Adeat), que amplía su cobertura en el centro diurno de la calle Motril con diez nuevas plazas, y con Proyecto Hombre, que recibirá a 20 usuarios más a partir de diciembre en su centro de día.

Éstas se suman a las 20 camas que el Consistorio puso a disposición de este colectivo el pasado 1 de noviembre en la Casa municipal de Acogida (ubicada en Campo Madre de Dios), al activar su Plan Ola de frío, y otras 20 que Cáritas amplía para pernoctaciones dentro de un ala de baja exigencias en la casa de acogida Madre del Redentor (Calle Familia Annea, 1).

Ambas refuerzan su recursos de alojamiento con una veintena de usuarios más, en horario de 20.00 a 9.00, a los que se ofrece también el aseo, taquilla, la cena y el desayuno, cogiendo plaza en orden de llegada. Además, los dos espacios disponen de forma permanente de 48 y 40 plazas de alojamiento, respectivamente.

Posibilidad de más plazas

Este miércoles la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Cantador, tras informar sobre el Plan municipal Ola de frío y los nuevos convenios, ha abierto la posibilidad a aumentar el número de plazas extraordinarias para el invierno con nuevos convenios "si el frío arrecia".

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, presenta el Plan Ola de frío para este invierno.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, presenta el Plan Ola de frío para este invierno. / CÓRDOBA

Por otro parte, también ha esbozado el perfil del usuario, que coincide con hombres de edades entre los 40 y 50 años en un 90%, mientras se observa un descenso en el número de mujeres que solicitan plazas en estos centros nocturno.

La Policía Nacional detiene a dos empresarios por explotar laboralmente a extranjeros en el centro y en Ciudad Jardín

Varios detenidos en una operación policial contra la droga en el Sector Sur de Córdoba

Córdoba suma cuatro nuevas aceleradoras de empresas al catálogo de la Junta de Andalucía

La Mezquita-Catedral mide por primera vez su huella de carbono y confirma un impacto “muy bajo”

Córdoba ya dispone de las 24 hectáreas al completo del parque del Canal

El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas

El Real Círculo de la Amistad aprueba por amplia mayoría los acuerdos para cerrar la permuta de 2010

