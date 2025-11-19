Córdoba suma 70 plazas extraordinarias de cobertura a personas sin hogar para este invierno

Este invierno, Córdoba contará con 70 plazas extraordinarias en los centros de acogida a personas sin hogar, lo que supone un aumento de 30 plazas respecto al año anterior, gracias a dos nuevos convenios que el Ayuntamiento ha firmado con Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (Adeat), que amplía su cobertura en el centro diurno de la calle Motril con diez nuevas plazas, y con Proyecto Hombre, que recibirá a 20 usuarios más a partir de diciembre en su centro de día.

Éstas se suman a las 20 camas que el Consistorio puso a disposición de este colectivo el pasado 1 de noviembre en la Casa municipal de Acogida (ubicada en Campo Madre de Dios), al activar su Plan Ola de frío, y otras 20 que Cáritas amplía para pernoctaciones dentro de un ala de baja exigencias en la casa de acogida Madre del Redentor (Calle Familia Annea, 1).

Ambas refuerzan su recursos de alojamiento con una veintena de usuarios más, en horario de 20.00 a 9.00, a los que se ofrece también el aseo, taquilla, la cena y el desayuno, cogiendo plaza en orden de llegada. Además, los dos espacios disponen de forma permanente de 48 y 40 plazas de alojamiento, respectivamente.

Posibilidad de más plazas

Este miércoles la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Cantador, tras informar sobre el Plan municipal Ola de frío y los nuevos convenios, ha abierto la posibilidad a aumentar el número de plazas extraordinarias para el invierno con nuevos convenios "si el frío arrecia".

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, presenta el Plan Ola de frío para este invierno. / CÓRDOBA

Por otro parte, también ha esbozado el perfil del usuario, que coincide con hombres de edades entre los 40 y 50 años en un 90%, mientras se observa un descenso en el número de mujeres que solicitan plazas en estos centros nocturno.