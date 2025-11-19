Las oenegés activan sus recursos para la atención de personas sin hogar ante la llegada del frío a Córdoba

Las oenegés han puesto en marcha sus recursos para atender a las personas sin hogar ante la llegada de la primera ola de frío en Córdoba, que rozará los cero grados de mínima a finales de semana. Entidades sociales como Cruz Roja, la Fundación Prolibertas o Cáritas cuentan con sus propios medios para ayudar a este colectivo tanto en servicio de alojamiento como de abrigo y comida caliente para el invierno.

En previsión de lo que venía, la Cruz Roja, a través de su Unidad de Emergencia Social (UES) que recorre las calles de Córdoba todas las noches de los martes y jueves para ofrecer apoyo a las personas sin hogar, ya reforzó la semana pasada su servicio repartiendo mantas, sacos y esterillas para medio centenar de personas, según informaron ayer a Diario CÓRDOBA. Además, a partir del mes de diciembre está previsto que se vuelva a distribuir más material de abrigo y comida para el frío.

El equipo de Cruz Roja preparándose para el turno de atención a personas sin hogar. / A. J. GONZÁLEZ

Este servicio de atención a pie de calle para los sin techo en Córdoba queda cubierto toda la semanas, gracias a la alternancia con Cáritas, que hace el recorrido los lunes, miércoles y viernes. Se trata de una atención personalizada llevada a cabo por voluntarios y las donaciones de la población: "ellos nos piden guantes o botas de su talla y con las donaciones que tenemos en nuestro almacén se lo llevamos al día siguiente", explica Carmen del Río, resposable de comunicación de Cáritas en Córdoba.

Además, la entidad diocesana dispone de La casa de acogida Madre del Redentor (Calle Familia Annea, 1) como servicio de alojamiento para personas sin hogar en Córdoba, donde a los 40 usuarios que acogen de forma permanente se suman otros 20 usuarios que pernoctan dentro del Ala de Baja Exigencia (ABE) de la propia casa. Cabe destaca que este recurso solo se abría de octubre a marzo, coincidiendo con los meses de más frío en la ciudad, "pero este año lo hemos mantenido abierto todo el año gracias a una ayuda económica del Cabildo", explica Del Río. Sin embargo, asegura, “ya no tenemos sitio físico para más personas".

Por su parte, desde la Fundación Prolibertas disponen de un centro de día en la calle Sagunto, (Casa Libertad), donde se ofrecen desayunos, merienda y ducha caliente a unas 80 personas sin hogar a diario. Las cifras aumentan con estas temperatura respecto a otras épocas del año, afirma a este periódico el delegado de la Fundación en Córdoba, Eduardo García. "Desgraciadamente no tenemos más refuerzo que el personal que tenemos contratado y nuestra red de voluntariado", asegura.

Bebidas calientes para las personas que pasan la noche a la intemperie en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Otros espacios que ocupan sus plazas en estos días son los centros de día de Proyecto Hombre y de la Asociación de Personas Sin Hogar con problemas de adicciones, estrechamente vinculados con el fenómeno del sinhogarismo.

Plan municipal ‘Ola de frío’

Este miércoles la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Cantador, informará sobre el Plan municipal Ola de frío que el Consistorio pone en marcha cada año desde el mes de noviembre hasta febrero o marzo, habilitando cama, cena, ducha y desayuno para personas sin hogar en la Casa Municipal de acogida, ubicada en la avenida Campo Madre de Dios.

El año pasado este espacio atendía a unas 20 personas a diario. La mayoría de los usuarios hombres con edades comprendidas entre los 40 y 55 años, aunque en los últimos ejercicios ha habido un aumento de la atención a mujeres sin hogar.