EL TIEMPO
La Aemet advierte de un cambio en Córdoba: tras el ‘chorro polar’, previsión de lluvia para estos días
Una masa de aire ártico provocará la caída de los termómetros este fin de semana
Tras la borrasca Claudia y el ‘chorro polar’ que estos días están desplomando los termómetros, Córdoba se prepara para un nuevo giro meteorológico, que dejará atrás las temperaturas bajo cero para traer de vuelta la lluvia a la provincia.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que tras la masa de aire ártico que ha entrado este miércoles en la Península y que dejará mínimas invernales –con especial incidencia el fin de semana-, llegará un frente empujado por el aire atlántico que traerá nuevas precipitaciones y que barrerá Andalucía a comienzos de la próxima semana.
Termómetros bajo cero
Pero antes de los chubascos, el frío polar hará que los termómetros marquen temperaturas bajo cero en varios puntos de la provincia de Córdoba. Los días más fríos serán el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, con la llegada de las primeras heladas en la zona norte de la provincia.
El sábado, los municipios de Obejo, Espiel, Peñarroya-Pueblonuevo, Los Blázquez, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Dos Torres, Pedroche, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Conquista marcarán mínimas de un grado bajo cero. Mientras que en Córdoba capital la mínima será de un grado.
Días y horas de lluvia en Córdoba
Las lluvias regresarán a la provincia el lunes 24 y lo harán acompañada de un repunte de las mínimas, que se quedarán en la franja de los 3 a 6 grados, dependiendo del punto de la provincia.
El lunes 24 será una jornada de cielos muy nubosos con lluvia escasa y un 80% de probabilidades de precipitaciones. Los chubascos continuarán el martes 25, en el que los cielos evolucionarán de muy nubosos a nubosos, con cota de nieve por encima de los 1.400 metros. La probabilidad de lluvia en esta jornada es, según la Aemet, del 80 por ciento.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 16 de máxima, el lunes; mientras que el martes experimentarán una subida especialmente notable en la máxima, que será de 19º, mientras que la mínima no bajará de los 6 grados.
