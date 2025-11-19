Condenado a diez años y medio de cárcel por agredir sexualmente durante siete años a una niña

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un hombre a diez años y seis meses de prisión por agredir sexualmente en reiteradas ocasiones a una niña desde los siete hasta los catorce años en una cochera a cambio de dinero.

Según la sentencia, que ha sido recurrida por la defensa del condenado y a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos ocurrieron entre 2013 y 2020. De esta forma, se iniciaron cuando el agresor tenía 76 años y la víctima siete.

Una frecuencia "diaria"

En 2013, señala el escrito, la menor vivía con su madre y en una situación económica que la sentencia describe como de «auténtica penuria». En una ocasión, la joven pidió al condenado, que era su vecino, diez euros. Este le dijo que se los daba si a cambio se prestaba a «recibir tocamientos en sus zonas íntimas» y que, al mismo tiempo, ella se los realizara «en su pene, incitándola a masturbarlo». Este hecho pronto fue una constante, tanto que se produjeron «hechos semejantes y aún más graves» durante siete años y, según el recuerdo de la víctima, con una frecuencia «diaria». Entre ellos se apunta a la realización de felaciones que la afectada recuerda como «diarias» y siempre «a cambio de mantener las ayudas económicas». Ni en esta ni en ninguna ocasión, prosigue la sentencia, el hombre eyaculó. También se apunta a que «no hubo ninguna otra forma de penetración, aunque en alguna ocasión el acusado lo intentara sin conseguirlo».

En julio de 2020 la joven le contó a la situación a su madre, quien habló con el hombre y se cortó la relación.

Insistencia del condenado

Poco tiempo después la familia se mudó y la madre falleció, motivo por el cual la menor pasó a vivir con una familia de acogida. En septiembre de 2021 se reencontró con el agresor, quien le propuso retomar las conductas anteriores. Tras esto, la menor comunicó la situación a los profesores, que denunciaron al acusado.

De esta forma, el pasado mes de octubre el citado tribunal condenó a diez años y seis meses de prisión al acusado por un delito continuado de agresión sexual con penetración, con el atenuante de dilaciones indebidas. El tribunal destaca que el agresor se aprovechó de la «especial vulnerabilidad» de la menor. También se le interpone una orden de alejamiento durante 21 años.