Cae una banda de aluniceros con más de 25 robos en Córdoba y otras cuatro provincias

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desmantelado en la provincia de Sevilla a una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía Occidental, que está relacionada con más de 25 robos, cometidos en menos de tres meses, en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz.

En la operación, denominada 'Tragaleones-Marinara', se ha detenido a siete integrantes de un grupo criminal asentado en Sevilla capital, dedicado a la comisión de robos con fuerza en las cosas en establecimientos mediante alunizaje de vehículos sustraídos previamente, como informa en una nota de prensa.

Los integrantes de dicho grupo tenían una intensa actividad delictiva, hasta el punto de que llegaron a desvalijar cuatro comercios en una misma noche.

Las pesquisas, desde agosto

La investigación se inició a principios del pasado mes de agosto, cuando se tuvo conocimiento de la sustracción de un vehículo en la localidad de Lebrija (Sevilla) que utilizaron esa misma madrugada para alunizar en cuatro establecimientos. Los integrantes de la red se apropiaban de tragaperras, bicicletas de alta gama y productos gourmet.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se llevan detenido a uno de los integrantes de la banda. / CÓRDOBA

Los establecimientos hosteleros eran los principales objetivos elegidos por la banda, debido a la posibilidad del robo de máquinas recreativas con premio programado, convirtiéndose "en botín más codiciado" debido a su alto valor económico.

En la última fase de la investigación, se observó un "cambio de tendencia" en cuanto a la elección de los objetivos por parte de la banda, "predominando así los comercios de alimentación gourmet de productos ibéricos de alto valor económico, así como tiendas de venta de bicicletas de alta gama".

Marihuana, armas de fuego e inhibidores de alarma

Finalmente, se efectuaron diversos registros en varios domicilios de la capital sevillana y en localidades del área metropolitana de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, donde los investigadores pudieron intervenir una considerable cantidad de objetos. Además, se hallaron dispositivos de inhibidores de alarma y arranque de vehículos, armas de fuego largas y una plantación 'indoor' con más de 290 plantas de marihuana.

Uno de los agentes de la operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional que ha desarticulado una banda de aluniceros con presencia en Córdoba. / CÓRDOBA

Tras la finalización de los registros, se procedió a la detención de siete personas, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio, que actuaban de manera planificada y coordinada, a los que se imputan diversos delitos como pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas o contra la salud pública.

Una vez puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Lebrija, se decretó prisión preventiva para cinco de los detenidos, mientras que el resto quedan en libertad con cargos.

Esta investigación ha sido desarrollada por Agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Patrimonial (EDOP) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, de forma conjunta con el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Sevilla y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva.