Urbanismo
El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
El alcalde, José María Bellido, quiere presentar el plan a Endesa y la CHG "en las próximas semanas"
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado hoy que el Ayuntamiento ya trabaja en un proyecto, "muy seriamente", para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas de alta tensión de la zona. En una visita a la terminación de las obras del parque del Canal, que discurre en paralelo al acueducto, y a preguntas de los periodistas, Bellido ha asegurado que se está trabajando en un proyecto "que tiene que ver también con el crecimiento de la ciudad".
El proyecto, ha concretado el alcalde, se presentará tanto a Endesa (por las torretas eléctricas) como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (por el canal). CHG y Endesa, ha recordado, "son los otros agentes que, evidentemente, tienen que participar, más que nada porque las líne línea de alta tensión son de Endesa y el canal es de la Confederación". El papel del Ayuntamiento, ha añadido Bellido, será el de "liderar", pero siempre teniendo en cuenta que "ninguna de las dos infraestructuras son nuestras".
El regidor ha insistido en que la participación de Endesa y de la CHG es obligatoria y ha anunciado que "en las próximas semanas" se les presentará el proyecto que está redactando el Ayuntamiento. Ese proyecto, ha agregado, "podría solventar, parcialmente, las dos cuestiones".
Una historia que viene de largo
El soterramiento del canal del Guadalmellato, así como de las torretas de electricidad, es un tema que viene de largo, sobre el que se han dicho muchas cosas y hecho varias promesas. Uno de los últimos anuncios del que se tiene conocimiento es el que hizo el Gobierno central en 2023, cuando aseguró, a través de una respuesta parlamentaria, que la CHG iba a soterrar el canal dentro de una obra más ambiciosa que se esperaba que fuera financiada en la mayor parte por los regantes y cuyo coste ascendía a 20 millones de euros.
El pleno del Ayuntamiento también ha aprobado el pedir a la CHG que limpie el acueducto o a Endesa que soterre las torres. En noviembre del año pasado, también en el pleno, se aprobó un plan para la barriada de San Rafael de la Albaida. Era parte de una moción donde el PSOE exigía, precisamente, el soterramiento de las líneas de alta tensión. Sin embargo, el acuerdo salió adelante eliminando esta petición al recordar el propio gobierno municipal que esa tarea compete a Endesa y que supondría un coste de unos cuatro millones de euros que el Ayuntamiento no tendría por qué asumir.
