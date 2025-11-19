Aspirantes que se quedaron fuera tras las oposición de portero en Córdoba acuden a los juzgados

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba ha abierto un procedimiento en torno a las oposiciones para portero del Ayuntamiento de Córdoba, ofertadas el año pasado y donde se quedaron cuatro de 19 plazas sin cubrir. En septiembre de este año, la junta de gobierno local del Ayuntamiento desestimó siete recursos de alzada interpuestos por otros tantos aspirantes a estas plazas. Las plazas se quedaron sin cubrir al no alcanzar los aspirantes la mínima puntuación requerida.

Tras desestimarse los recursos de alzada, el tema solo podía tener seguimiento en los tribunales, que es lo que ha ocurrido. Lo que pedían los demandantes era que se anulasen varias preguntas de un ejercicio del examen, así como la anulación total y repetición de ese ejercicio. La junta de gobierno local tumbó los recursos basándose en un informe jurídico de la jefa de departamento de selección, que rechazaba los argumentos expuestos por los demandantes.

Más de 2.000 aspirantes para 19 plazas

A la convocatoria de 19 plazas de porteros se presentaron más de 2.000 aspirantes. Varios de ellos, desde el principio, ya denunciaron la dificultad de algunas de las preguntas y el cambio en el sistema de penalización que, a su juicio y al de los sindicatos, les habría perjudicado. El 11 de junio del 2025, el Ayuntamiento publicó el listado definitivo de los aprobados para estas plazas (15), así como un listado de reserva.

Ahora, una vez abierto el procedimiento judicial en el Contencioso, el Ayuntamiento deberá personarse a una vista que se celebrará el próximo 10 de diciembre a las 12.30 horas.