El 90% de las personas mayores de 60 años presenta lentigos solares por daño acumulado del sol

El Hospital Quirónsalud Córdoba señala que el 90% de las personas mayores de 60 años presenta lentigos solares, pequeñas manchas marrones asociadas al daño producido por la exposición prolongada al sol. Con la llegada del otoño, aumentan las consultas para tratar estas lesiones y otras alteraciones pigmentarias como el melasma.

La doctora Victoria Jiménez, especialista de la Unidad de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Córdoba, explica que los lentigos solares “son una manifestación muy común del fotoenvejecimiento”, pero recuerda que pueden tratarse eficazmente con tecnología avanzada, logrando una piel más uniforme y luminosa. Estas manchas aparecen sobre todo en rostro, escote y manos, las zonas más expuestas a la radiación ultravioleta, y aunque son más frecuentes en mayores de 60 años, también afectan a personas jóvenes con fototipos claros o con exposiciones intensas sin protección.

Pigmentación sin dañar

El tratamiento recomendado es la luz pulsada intensa (IPL), una técnica que actúa directamente sobre la pigmentación sin dañar la piel circundante. Se trata de un procedimiento rápido, cómodo y con resultados visibles en pocos días. La especialista subraya la importancia de evitar la exposición solar directa tras la sesión y de utilizar cosmética reparadora para optimizar la recuperación.

Melasmas durante el embarazo

Además de los lentigos, el melasma es otra de las consultas más frecuentes en otoño. Esta hiperpigmentación crónica afecta sobre todo a mujeres, especialmente durante el embarazo o al usar anticonceptivos orales, aunque también puede presentarse en hombres. Entre sus desencadenantes figuran la exposición solar, los cambios hormonales, el estrés o la predisposición genética.

La doctora Victoria Jiménez, especialista de la Unidad de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Córdoba. / CÓRDOBA

Para el tratamiento del melasma, el Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con radiofrecuencia fraccionada con microagujas, una técnica que estimula la regeneración cutánea y permite aplicar principios despigmentantes de forma controlada. Según Jiménez, “el resultado es visible desde los primeros días, con una mejora notable del tono y la textura de la piel”.

La especialista recuerda que el otoño es el momento idóneo para reparar la piel tras los meses de mayor exposición solar. “La piel tiene memoria y cada verano deja su huella. Actuar ahora permite prevenir el envejecimiento prematuro y recuperar la luminosidad natural del rostro”, afirma.