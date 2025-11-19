Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior

Dos centenares de trabajadores permanecen encerrados en el interior de la fábrica de Hitachi Energy en Córdoba desde las 14.30 horas, según han informado fuentes del comité de empresa. La Policía Nacional permanece en el exterior y un cordón de seguridad privada, según las mismas fuentes, mantiene a los empleados rodeados. El motivo del encierro es que, a raíz de la huelga que vienen desarrollando, este miércoles han interpuesto una sanción grave al presidente y al secretario del comité, según explican. Hace un mes, añaden, tanto el presidente como otro miembro fueron también sancionados.

A primera hora de la tarde, una lechera de la Policía Nacional cruzaba uno de los accesos de la fábrica. Dentro había otros tres furgones, según las mismas fuentes. Este jueves está prevista otra jornada de huelga entre los trabajadores de Hitachi, como ha informado CCOO. Desde el comité consideran que las sanciones buscan un efecto disuasorio. Las mismas se deben, según estas fuentes, a que informaron a los trabajadores de que tenían que ticar el día de huelga. "La empresa no tiene que saber si están trabajando o de huelga", señala Álvaro García Leiva, presidente del comité de empresa de Hitachi.

"Nos sentimos cohibidos"

Los miembros del comité aseguran que la protesta es pacífica, con la intención de que retiren las sanciones. Sin embargo, apuntan que han recibido una llamada advirtiéndoles de que estas acciones son ilegales. Para el comité de empresa esta medida contra dos de los miembros "es la gota que colma el vaso". "Lo que están intentando es tirarnos la huelga por lo alto, asustar a la gente: políticas del miedo", lamentan.

Dentro de las intalaciones de la entidad en Córdoba, se encuentran dos relevos desde el mediodía, según las mismas fuentes. Además, dicen, la compañía ha cancelado el turno de noche. Desde el comité explican, asimismo, que recientemente, y debido a la huelga, la seguridad en el recinto se ha multiplicado por diez, pasando de una media de cuatro vigilantes a más de cuarenta. "Nos sentimos cohibidos", critican.

Movilizaciones por un nuevo convenio

Las movilizaciones iniciadas por parte de los trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba buscan denunciar que la empresa "en ningún momento quiere negociar" un nuevo convenio. Desde el comité aseguran que, tras 38 reuniones, aún no se ha alcanzado un acuerdo, aunque hace un mes se pactara "una tregua". Además de la necesidad de un nuevo convenio, los empleados movilizados denuncian "despidos" o "evaluaciones ilegales de trabajadores". El comité apunta directamente a la nueva dirección de recursos humanos.

Además, lamentan que se está produciendo una "persecución sindical a CCOO y al comité". Ante lo que consideran "maneras dictatoriales", el comité defiende que están actuando conforme a sus derechos.