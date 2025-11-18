El Zoo sigue abierto con "normalidad" tras el positivo en gripe aviar y no se esperan nuevos casos

El Zoo de Córdoba mantiene su actividad habitual tras el positivo de un ñandú en gripe aviar, un caso que obligó al centro, el pasado 7 de noviembre y antes de que se confirmara el contagio, a activar el protocolo pertinente. Desde el Ayuntamiento se asegura que el brote está controlado y no se esperan nuevos casos.

Así lo ha señalado este martes a Diario CÓRDOBA el concejal de Medio Ambiente, Daniel García Ibarrola, quien ha recalcado que«los protocolos se cumplieron a la perfección». Ha defendido la gestión del centro y descartado el cierre total del mismo.«Es un caso muy diferente al de 2022», ha apuntado.

Imagen de un ñandú, especie contagiada por gripe aviar. / CÓRDOBA

Por el momento, se está realizando un seguimiento del periodo de incubación de la enfermedad en las aves que compartían espacio con el ejemplar contagiado: dos ñandús y otras siete aves. Aunque todo parece indicar que «no hay más aves afectadas», Ibarrola ha comentado que «aún no se puede confirmar al 100%» y habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación.

Respecto al origen, el delegado ha señalado que «no hay certeza», aunque apunta a que «no hablamos de un contagio interno», por lo que se baraja la entrada de un ave exterior como posible transmisora.