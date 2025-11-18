Transmisión
El Zoo sigue abierto con "normalidad" tras el positivo en gripe aviar y no se esperan nuevos casos
Por el momento se desconocen las causas que originaron el contagio y se mantiene la vigilancia sobre nueve animales
El Zoo de Córdoba mantiene su actividad habitual tras el positivo de un ñandú en gripe aviar, un caso que obligó al centro, el pasado 7 de noviembre y antes de que se confirmara el contagio, a activar el protocolo pertinente. Desde el Ayuntamiento se asegura que el brote está controlado y no se esperan nuevos casos.
Así lo ha señalado este martes a Diario CÓRDOBA el concejal de Medio Ambiente, Daniel García Ibarrola, quien ha recalcado que«los protocolos se cumplieron a la perfección». Ha defendido la gestión del centro y descartado el cierre total del mismo.«Es un caso muy diferente al de 2022», ha apuntado.
Por el momento, se está realizando un seguimiento del periodo de incubación de la enfermedad en las aves que compartían espacio con el ejemplar contagiado: dos ñandús y otras siete aves. Aunque todo parece indicar que «no hay más aves afectadas», Ibarrola ha comentado que «aún no se puede confirmar al 100%» y habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación.
Respecto al origen, el delegado ha señalado que «no hay certeza», aunque apunta a que «no hablamos de un contagio interno», por lo que se baraja la entrada de un ave exterior como posible transmisora.
