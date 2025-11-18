Urbanismo elaborará un censo de instalaciones con amianto para su futura retirada

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación un contrato para buscar una empresa que elabore un censo de las instalaciones de la ciudad que aún tienen amianto en sus cubiertas, censo que luego servirá para retirar este material (muy usado, sobre todo como elemento aislante en construcción, pero cuya inhalación puede provocar enfermedades graves).

En este caso, Urbanismo licita por 17.545 euros el contrato para la localización de estos espacios mediante teledetección. Las empresas interesadas en presentas sus ofertas tendrán hasta el 24 de noviembre para hacerlo y, una vez adjudicado, el plazo de ejecución será de seis meses.

Lo que tendrá que hacer la empresa

La empresa que resulte adjudicataria tendrá que realizar el citado censo para luego enviarlo a la GMU y que ésta elabore un calendario para la retirada de este material. Los datos, además, se pasarán al Ayuntamiento de Córdoba para su visualizador y también pasarán a estar disponibles a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto, es decir, de acceso gratuito para todo el mundo.

Imagen de archivo de retirada de amianto de las cubiertas de un edificio en Barcelona. / MANU MITRU

En concreto, la empresa tomará imágenes aéreas de los sitios con amianto y todos los datos relativos a esos sitios (rectificadas, georreferenciadas o con corrección atmosférica). Luego deberá identificar y ubicar las infraestructuras que tienen el amianto (tanto en públicas como en privadas) y hacer un cálculo de las cubiertas con amianto detectadas. Esos datos deberán ser analizados y se establecerá su grado de peligrosidad y cómo está expuesta la ciudadanía a ello.

El censo, una obligación

La Gerencia de Urbanismo saca a licitación este contrato porque así lo marca la ley. En concreto, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En dicha norma, en su disposición adicional decimocuarta sobre instalaciones y emplazamientos con amianto se determina que "los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado".