Urbanismo adjudica la obra de reforma de los accesos al estadio de El Arcángel

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha adjudicado, ya sí de forma definitiva, los trabajos que permitirán mejorar los accesos al estadio de El Arcángel, en El Arenal, en deficiente estado y donde suele formarse un barrizal durante los días de lluvia. Pese a que en verano una de las ocho ofertas presentadas había sido propuesta para adjudicación, finalmente el contrato se lo ha quedado Verde Urbano Paisajismo & Jardinería, que ejecutará la obra por 133.130,47 euros (salió a licitación por 162.453,31), para lo que tendrá un plazo de tres meses.

En cuanto a la actuación a realizar, se van a crear itinerarios peatonales con pavimento dentro del recinto ferial, en la zona este de albero para facilitar el desplazamiento de los peatones en los días de lluvia. Se plantean unas losas de hormigón armado con fibras de vidrio, que conecten las zonas pavimentadas actualmente en el recinto ferial con las distintas puertas de acceso al estadio.

Trabajos de jardinería

Por otro lado, el contrato contiene también trabajos de jardinería, en este caso, de plantación de más árboles en El Arenal. La Gerencia plantea la plantación de cerca de 175 árboles con la creación de nuevas líneas de arbolado en la calle Guadalquivir y en la calle El Potro y también en torno a la zona de juegos infantiles existente en la zona noreste del recinto. Además, se van a reponer aquellos árboles que se han perdido.

Para su conservación y mantenimiento, se plantea su correspondiente red de riego. Según los planos que acompañan al contrato, se habla de la plantación de plataneros, casuarinas, almezos, acacias de Constantinopla, jaboneros, tipuanas y jacarandas.