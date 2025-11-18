Boletín informativo
Estas son las noticias que marcan la actualidad de hoy en Córdoba
Los efectos de la borrasca Claudia en los embalses de la provincia, los destrozos del temporal en las barriadas y el foco de gripe aviar en Posadas marcan el pulso informativo de este martes
Córdoba sigue con el foco puesto en uno de los temporales de lluvia más intensos que se recuerda: la borrasca Claudia. Sus efectos no solo se dejan notar en los destrozos que ha provocado en la capital -con especial incidencia en las barriadas- y en la provincia, sino también en los embalses cordobeses, que han recibido el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua. De otro lado, en el Zoo de Córdoba se confirma el único foco de gripe aviar en aves cautivas notificado en Andalucía.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Así ha sido el paso de Claudia por los barrios de Córdoba: Villarrubia y Trassierra se llevan la peor parte
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba Ciudad
- Córdoba cuenta con 40 viviendas por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
- Córdoba busca ya meteorólogos 'municipales' mientras continúan las críticas a la Aemet
- La era digital dispara las nuevas violencias de género también en Córdoba: alerta por la IA y el 'sexting'
- José Delgado, el cordobés campeón nacional de Tetris: "La clave es reconocer patrones y mucha práctica"
- Urbanismo elaborará un censo de instalaciones con amianto para su futura retirada
Provincia
- Almodóvar del Río solicitará la declaración de zona catastrófica tras los daños causados por las fuertes lluvias
Sucesos
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Muere un hombre tras un grave atropello en Sevilla: fue arrastrado unos 4 kilómetros en los bajos del coche
Cultura
- Pedro Álvarez Ossorio: "Avellaneda fue un impostor quitándole los personajes a Cervantes, pero Cervantes no lo fue menos"
Andalucía
- Hacienda eleva a 30.948 millones la financiación a Andalucía y le ofrece un margen extra de 230 milllones de deuda
España
- El empresario imputado en el caso fontanera sitúa a Moncloa en la reunión de Leire Díez con Santos Cerdán
Córdoba CF
