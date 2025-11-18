Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las noticias que marcan la actualidad de hoy en Córdoba

Los efectos de la borrasca Claudia en los embalses de la provincia, los destrozos del temporal en las barriadas y el foco de gripe aviar en Posadas marcan el pulso informativo de este martes

Nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba este lunes, último día de la borrasca Claudia.

Nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba este lunes, último día de la borrasca Claudia. / A. J. GONZÁLEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba sigue con el foco puesto en uno de los temporales de lluvia más intensos que se recuerda: la borrasca Claudia. Sus efectos no solo se dejan notar en los destrozos que ha provocado en la capital -con especial incidencia en las barriadas- y en la provincia, sino también en los embalses cordobeses, que han recibido el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua. De otro lado, en el Zoo de Córdoba se confirma el único foco de gripe aviar en aves cautivas notificado en Andalucía.

Además, destacamos estas otras noticias:

