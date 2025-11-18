Estas son las noticias que marcan la actualidad de hoy en Córdoba

Córdoba sigue con el foco puesto en uno de los temporales de lluvia más intensos que se recuerda: la borrasca Claudia. Sus efectos no solo se dejan notar en los destrozos que ha provocado en la capital -con especial incidencia en las barriadas- y en la provincia, sino también en los embalses cordobeses, que han recibido el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua. De otro lado, en el Zoo de Córdoba se confirma el único foco de gripe aviar en aves cautivas notificado en Andalucía.

