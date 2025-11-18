La teleasistencia de Cruz Roja protege a más de 400 víctimas de violencia de género en Córdoba

Un total de 411 mujeres utilizan actualmente en la provincia de Córdoba el Servicio telefónico de Atención y Protección (ATENPRO) para víctimas de violencia de género que coordina Cruz Roja.

La cifra representa un aumento del 10 por ciento respecto a las 377 usuarias activas por las mismas fechas en 2024. Un incremento que se debe, según indican desde Cruz Roja, entre otras cosas, a que las situaciones de violencia comienzan a visibilizarse en mayor medida y, como consecuencia, las mujeres hacen más uso de los recursos disponibles exclusivamente para ellas.

“Son mujeres con problemáticas diversas, no solo por haber vivido una situación de maltrato, sino también por otras circunstancias como el desempleo, la falta de redes de apoyo, la escasez de recursos económicos, el aislamiento social, la falta de empleo o la falta de formación y conocimientos sobre nuevas tecnologías, tan importante en estos momentos para acceder a los recursos y ayudas disponibles”, explica Carmen Cabello, técnica de Cruz Roja responsable de este proyecto.

Respuesta inmediata

En lo que va de año, son 179 las nuevas altas registradas en la provincia de Córdoba en este programa, que tiene como objetivo fundamental ofrecer una respuesta inmediata a mujeres maltratadas a través de la teleasistencia móvil.

Mediante este servicio – cuya titularidad pertenece al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y gestiona la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)-, las mujeres víctimas de violencia de género reciben un terminal móvil conectado las 24 horas del día, los 365 días del año al centro de atención de Cruz Roja, que aporta su capacidad tecnológica y el apoyo psicosocial de profesionales cualificados.

El perfil predominante entre las usuarias de este dispositivo en Córdoba es el de una mujer nacional de entre 30 y 55 años, con hijos/as y en situación de desempleo o con trabajos muy precarios. Alrededor de un 20 por ciento de ellas vive en la capital y el resto en la provincia, con especial incidencia en Baena, Lucena y Puente Genil, pero reciben la protección de ATENPRO mujeres de medio centenar de municipios diferentes.

De ahí el convenio de colaboración que la organización tiene suscrito con la Diputación de Córdoba para promover la asistencia y el empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión en la provincia.

Se trata de un recurso con el que la entidad proporciona atención directa, inmediata, personalizada e integral a las mujeres que se encuentran en condiciones precarias en el ámbito social, laboral y/o económico, así como en otros aspectos de sus vidas.

Así, las principales actividades que incluye esta iniciativa son asesoramiento jurídico, orientación social y acompañamiento psicológico. A través de esta colaboración entre Diputación y Cruz Roja se presta apoyo a 353 mujeres en la provincia.