Silbon abre su primera tienda en Estados Unidos: la firma de moda cordobesa aterriza en Miami

La firma cordobesa Silbon ha dado un salto decisivo en su expansión internacional con la apertura de su primera tienda en Estados Unidos. El nuevo establecimiento se encuentra en Aventura Mall, uno de los centros comerciales más importantes y exclusivos de Miami, que reúnes marcas reconocidas en todo el mundo.

Con esta inauguración, la marca originaria de Córdoba supera los 150 puntos de venta en todo el mundo y consolida su presencia internacional, que ya incluye México, Francia y Portugal. La nueva tienda en Miami ofrecerá sus líneas Man, en sus versiones sport y casual, Woman y Kids, en un espacio destacado del complejo comercial.

"Un sueño cumplido"

El CEO de Silbon, Pablo López, celebra este avance como "un sueño cumplido" para la compañía. "Estados Unidos siempre ha estado en nuestro horizonte como mercado estratégico y queríamos dar este gran salto en una ubicación inigualable. Aventura Mall representa un entorno competitivo y lleno de oportunidades", afirma. "Para nosotros es un orgullo afrontar este reto, que nos impulsa a seguir creciendo y a llevar nuestro ADN andaluz a nuevos mercados", añade.

La llegada a Miami se enmarca en el plan estratégico a largo plazo de la firma, que continúa apostando por mercados internacionales clave. Actualmente, Silbon cuenta con una boutique en París y puntos de venta en Oporto y Lisboa a través de El Corte Inglés, además de cinco aperturas en México junto a Palacio de Hierro y su "consolidada" red de venta multicanal en varios países de Latinoamérica. En las próximas semanas, la marca prevé desembarcar también en Andorra.

Silbon, en el Aventura Mall de Miami. / Córdoba

Una trayectoria de expansión desde Córdoba

Fundada en 2009 con una clara identidad masculina, Silbon ha ampliado su catálogo a lo largo de los años con las líneas Kids (2018), Woman (2021) y, más recientemente, Silbon Niña (2024). La marca también ha incorporado iniciativas de sostenibilidad, como su programa Silbon Second Life, destinado a dar una segunda vida a prendas usadas por sus clientes.

En España, la firma suma más de un centenar de tiendas, entre establecimientos propios, outlets y espacios en centros comerciales, además de presencia destacada en El Corte Inglés. Su red comercial se extiende por ciudades como Córdoba, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao, Zaragoza o Barcelona, entre otras.

El crecimiento digital es otro pilar de su estrategia: su ecommerce es su principal canal de venta y se complementa con plataformas como las tiendas online de El Corte Inglés, Cortefiel y Amazon.

Las cifras de Silbon

Silbon cerró 2024 con 120 aperturas y más de 60 millones de euros de facturación. Su objetivo este 2025 era continuar ampliando su red internacional y alcanzar los 100 millones de euros en ventas. La apertura en Aventura Mall reafirma la expansión de una marca que, desde Córdoba, ha logrado consolidarse como referente de moda dentro y fuera de España.