Sanidad pública
Satse valora la ampliación de 130 puestos de enfermería en el hospital Reina Sofía de Córdoba
El sindicato considera el incremento un avance significativo, aunque insuficiente para cubrir todas las necesidades asistenciales del centro
El sindicato de enfermería Satse ha mantenido una reunión con la dirección del hospital Reina Sofía de Córdoba para conocer la distribución de los más de 130 nuevos puestos de enfermería que se incorporarán a partir del 1 de diciembre. La organización sindical valora positivamente el refuerzo, aunque advierte de que no alcanzará a todas las unidades del complejo hospitalario.
En el encuentro participaron el director gerente del centro, Francisco Triviño, la directora de Enfermería, Rocío Segura, y el director de Personal, Juan Sereno. Por parte de Satse asistieron su secretario provincial, Rafael Osuna, junto a los delegados Miguel Ángel Criado y Amparo Martínez. El objetivo principal de la reunión fue conocer la redistribución del aumento de plantilla aprobado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su impacto en las distintas unidades del hospital.
El sindicato recordó que, tras constatar en enero de 2025 que "cerca del 80% de las quejas del personal de enfermería se debía al déficit de profesionales", creó un grupo de trabajo provincial para analizar la cartera de servicios y la plantilla del centro. Dicho estudio concluyó que el Reina Sofía "arrastraba un déficit grave de personal, cifrado en 300 enfermeras". A partir de ese diagnóstico se inició una ronda de reuniones con la Dirección y una campaña de recogida de firmas para exigir el incremento de plantilla.
Consejo de Gobierno
El pasado 22 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó la incorporación para el hospital de 127 enfermeras, tres enfermeras especialistas en salud mental y dos fisioterapeutas. Satse trasladó a la Dirección su reconocimiento por las gestiones realizadas, aunque insistió en que el refuerzo no alcanza la cifra necesaria para garantizar ratios adecuadas de cuidados.
La Dirección informó de que parte del nuevo personal se destinará a la ampliación o reapertura de unidades como la UCRI -cerrada casi dos años-, Terapias Avanzadas, donde se tratará a pacientes con la terapia CAR-T, Oncología y UCI, además de reforzar otras áreas de hospitalización aún por determinar.
Satse solicitó que se prioricen las unidades con mayor carga asistencial y recordó que las ratios enfermera/paciente requieren una mejora sustancial. También anunció que mantendrá su campaña de recogida de firmas hasta alcanzar el objetivo previsto y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
Desde el punto de vista laboral, el sindicato subrayó que el incremento de empleo permitirá fijar más puestos en la provincia. El Consejo de Gobierno aprobó además la consolidación e incremento de 168 plazas de enfermería y 30 de fisioterapia en Córdoba, lo que facilitará que más profesionales puedan trabajar en su territorio de referencia. Satse insistió en la "necesidad de cubrir permisos, vacaciones y reducciones de jornada para mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario".
