AYUNTAMIENTO
Sadeco instalará nuevos contenedores específicos para depositar los restos de podas
Se llevará a cabo una labor paralela de educación para concienciar sobre la importancia de recuperar la fracción vegetal
El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación un contrato para la instalación de contenedores en la ciudad que sirvan para depositar biorresiduos verdes, esto es, principalmente, restos de poda. Financiado con fondos Next Generation, y a través de Sadeco, el Ayuntamiento quiere adquirir hasta 20 contenedores de gancho con capacidad de 25 metros cúbicos, por lo que se licita este contrato por 145.780,8 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de unos cuatro meses.
Como se detalla en el contrato, el objeto de la actuación a desarrollar la ampliación de la infraestructura de recogida de poda mediante la realización de una nueva red de contenedores que permita al ciudadano depositar los residuos de poda de manera separada, con lo que se prevé incrementar la recogida de biorresiduos recogidos de manera selectiva en la ciudad de Córdoba , complementando el modelo de recogida actual con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la legislación europea.
Educación y comunicación
En la licitación también se determina que la mejora en la recogida separada de biorresiduos "requiere una participación del ciudadano", por lo que Sadeco propone una actuación paralela de educación y comunicación enfocada a concienciar a la población de la importancia de recuperar la fracción vegetal o biorresiduo verde mediante el uso del servicio de recogida de residuos verdes en la ciudad.
La empresa que resulte adjudicataria deberá disponer de todos los medios técnicos necesarios para la ejecución del servicio (vehículos, herramientas, maquinaria, instrumentación o recambios) así como de los equipos de protección personal y de elementos de protección y señalización para evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos. Igualmente deberá encargarse de la gestión de residuos peligrosos, que pudieran generarse.
