El PP aprueba en solitario el presupuesto municipal de Córdoba para 2026

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado este martes los presupuestos municipales para 2026, que todavía deberán recibir luz verde de forma definitiva. El equipo de gobierno, con el alcalde, José María Bellido, a la cabeza, saca así adelante sus séptimas cuentas municipales, que podrán entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Tras aprobarse en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) durante un periodo de 15 días hábiles para, ya sí, volver a pasar por sesión plenaria para su ok definitivo (algo que está previsto que ocurra para finales de diciembre).

De nuevo, el PP se ha quedado solo en su aprobación del proyecto de presupuestos, con toda la oposición votando en contra y criticando aspectos como el incremento de las subvenciones a dedo, la bajada en las partidas más sociales o el hecho de que estas cuentas crezcan por debajo de lo que sube el IPC.

Un presupuesto para “un modelo de ciudad”

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha sido una vez más la encargada de defender unos presupuestos que, ha dicho, responden a “un modelo de ciudad” basado en varios pilares: “moderno, sostenible, social y con visión de futuro”. Torrent, en contra de lo que critica la oposición, ha asegurado que las cuentas “refuerzan las políticas sociales” y “no dejan a nadie atrás”.

Blanca Torrent, durante su intervención en el pleno. / A. J. GONZÁLEZ

Patrimonio, accesibilidad, movilidad sostenible, modernización de colegios… han sido algunos de los aspectos destacados por la primera teniente de alcalde en su intervención, al tiempo que ha sacado pecho de que este proyecto recupera actuaciones demandadas “desde hace décadas”, como varios parques del anillo verde, el desarrollo de poniente en materia de vivienda o la mejora de la accesibilidad en Las Quemadas.

El PSOE dice que los presupuestos tienen “poca credibilidad”

Frente al panorama positivo dibujado por Torrent, el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, ha dicho que los presupuestos de 2026 tienen “poca credibilidad”, sobre todo teniendo en cuenta, ha dicho, “que los de 2025 acabarán, previsiblemente, con un 61% de ejecución”. Hurtado, que ya anunció , ha detallado algunos aspectos por los que su grupo no apoya las cuentas, entre ellos, la reducción de la asistencia social. “El Ayuntamiento presta servicios de dependencia por delegación de la Junta y se reduce en millones de euros tanto la aportación municipal como la de la Junta. Si ahora mismo están muriendo muchas personas sin este servicio, mayor será la lista de espera”, ha advertido.

Concejales socialistas, antes del pleno. / A. J. GONZÁLEZ

El portavoz socialista ha hecho referencia también al alto nivel de subvenciones nominativas, algo que, considera, “pone de manifiesto que se compran voluntades”. Además, entre las propuestas del PSOE, Hurtado ha hablado de mayor inversión para el casco histórico, para instalación de ascensores o la recuperación del Plan Integra para fomentar la contratación de personas que vivan en barrios en riesgo de exclusión.

Hacemos Córdoba: “Los presupuestos no se congelan, retroceden”

Por su parte, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha denunciado que estos presupuestos “no se congelan, sino que retroceden” al no subir al mismo ritmo que lo hace el IPC. Para Hidalgo, estas cuentas son “marca PP”, partido sobre el que ha dicho que “reina, pero no gobierna”. El portavoz de Hacemos, grupo que también ha presentado una enmienda a la totalidad, ha exigido mayores partidas para el apartado social, sobre todo en materia de dependencia, pero también para la Delegación de Mayores, para cooperación o para igualdad.

Las críticas de Hidalgo también se han centrado en las, en su opinión, escasas partidas para áreas como cultura o centro histórico, reprochando que se prevea gastar hasta medio millón de euros en una estatua de Fernando III y se merme el gasto en otros asuntos.

Concejales de Hacemos Córdoba durante el pleno. / A. J. GONZÁLEZ

Vox: “Abuso de una mayoría absoluta perniciosa”

Mientras, la portavoz de Vox en Capitulares, Paula Badanelli, ha acusado directamente al PP de mantener una “actitud de uso y abuso de una mayoría absoluta perniciosa” y de subir las subvenciones porque “así pagan sus actos de marketing, engañando, vendiendo cosas que no se harán”.

Según Badanelli, las cuentas locales para 2026 no recogen “nada bueno ni nada nuevo” para “las personas normales” que ven, ha dicho, “cómo le suben los impuestos y cómo las calles de sus barrios están sucias”.